Karsan'ın otonom mobilite alanındaki deneyimini Kuzey Amerika'ya taşıyan proje, dünyanın en büyük futbol organizasyonunun düzenleneceği dönemde şehirde oluşacak yolcu hareketliliğini destekleyen ulaşım çözümlerinin de bir parçası olacak. Otonom e-JEST'in gerçek yolcu taşımacılığı gerçekleştireceği ATL Spoke, büyük ölçekli organizasyonlarda otonom mobilitenin kullanımına yönelik önemli bir referans niteliği taşıyor. ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde, Atlanta'nın ilk otonom toplu ulaşım pilot projesi ATL Spoke kapsamında hizmet vermeye başlayan Karsan Otonom e-JEST, MARTA West End Station ile Atlanta Beltline Southwest Trail arasında ücretsiz yolcu taşımacılığı gerçekleştiriyor. Karsan’ın yenilikçi otonom vizyonu ve gerçek operasyon koşullarındaki uygulama tecrübesiyle yeni nesil projelerde öncü marka olduğunu söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “ATL Spoke projesi, otonom teknolojilerin gerçek yolcu taşımacılığı operasyonlarında nasıl değer yarattığını ortaya koyması açısından önemli bir kilometre taşı niteliğinde. İlk ve son kilometre ulaşım çözümlerinde otonom sistemlerin performansını ve kullanıcı deneyimine etkisini gerçek yaşam senaryolarında gözlemleme fırsatı sunan bu proje, geleceğin şehir içi mobilitesine de yön verecek. Karsan Otonom e-JEST, yüksek frekanslı ulaşım hizmeti sunarak toplu ulaşım bağlantılarını güçlendirecek, daha erişilebilir ve entegre bir ulaşım ekosisteminin oluşmasına katkı sağlayacak” dedi.

“Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla dünyada toplu taşımanın dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, otonom teknolojisiyle de ilk tercih olmayı sürdürüyor. Dünyanın ilk Seviye-4 otonom toplu ulaşım aracı olan Otonom e-ATAK ile 2021’den bu yana gerçek yol şartlarında hizmet veren Karsan, ardından devreye aldığı Otonom e-JEST ile sürücüsüz teknolojideki öncü konumunu pekiştirmişti. Karsan şimdi de, toplu taşımada kuralları yeniden yazan modeli olan e-JEST’in otonom versiyonuyla Amerika yollarına çıkmaya başladı.

Otonom e-JEST ile yolcu taşımacılığı başladı!

Küresel otonom vizyonunu Kuzey Amerika ile genişleten Karsan, Otonom e-JEST ile, teknoloji partneri ADASTEC, Kuzey Amerika distribütörü Damera ve servis orkestrasyonu partneri Beep iş birliğiyle Amerika'da yolcu taşımaya başladı. 5 Haziran itibarıyla ABD'nin Atlanta şehrinde, Atlanta'nın ilk otonom toplu ulaşım pilot projesi ATL Spoke kapsamında hizmet vermeye başlayan Karsan Otonom e-JEST, MARTA West End Station ile Atlanta Beltline Southwest Trail arasında ücretsiz yolcu taşımacılığı gerçekleştiriyor.

Atlanta Beltline, Beep, Georgia Transportation Efficiency Authority (GTEA), City of Atlanta ve MARTA iş birliğiyle hayata geçirilen projenin hattı; sağlık merkezi, restoranlar, sosyal yaşam alanları ve eğitim kurumları gibi önemli destinasyonlara erişimi kolaylaştıracak. Yaz sonunda hatta Atlanta University Center bağlantısının da eklenmesi planlanıyor.

Futbol taraftarı taşıma deneyimi önemli bir referans olacak!

ATL Spoke kapsamında hizmet verecek Otonom e-JEST araçları haftanın 7 günü operasyon gerçekleştirerek yaklaşık 12-15 dakikalık sefer aralıklarıyla çalışacak. Hattın, Atlanta'da düzenlenecek dünyanın en büyük futbol organizasyonu süresince de hizmet vermesi planlanırken, Otonom e-JEST yoğun yolcu hareketliliğinin yaşanacağı bu dönemde toplu ulaşım ağlarını destekleyen önemli bir rol üstlenecek.

Araçların ADA (Engelli Amerikalılar Yasası) standartlarına uygun olarak hizmet vereceğini ve böylece farklı hareket kabiliyetlerine sahip yolcuların ulaşımına katkı sağlanacağını ifade eden Okan Baş, şöyle devam etti:“ Proje boyunca sıfır emisyonlu ulaşım teknolojilerinin şehir yaşamına entegrasyonu ve sürdürülebilir mobilite çözümlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Karsan olarak otonom mobilite alanındaki küresel vizyonumuz, farklı coğrafyalarda gerçek yolcu taşımacılığı operasyonlarıyla somutlaşmaya devam ediyor. Otonom e-JEST'in Atlanta'da operasyona başlaması, Avrupa'daki başarılı otonom mobilite uygulamalarımızın ardından Kuzey Amerika'daki varlığımızı güçlendiren önemli bir kilometre taşı olacak. ATL Spoke projesi kapsamında hizmet verecek Otonom e-JEST, toplu ulaşım ağları ile şehir yaşamını birbirine bağlayan ilk ve son kilometre ulaşım ihtiyaçlarına çözüm sunarken, yoğun ziyaretçi ve yolcu hareketliliğinin yaşandığı dönemlerde otonom mobilitenin sağlayabileceği katkıyı da gerçek operasyon koşullarında ortaya koyacak. Bu yönüyle proje, büyük ölçekli organizasyonlarda otonom toplu ulaşım çözümlerinin kullanılmasına yönelik önemli bir referans niteliği taşıyor. Özellikle yüksek yolcu talebinin oluştuğu dönemlerde Otonom e-JEST'in sağlayacağı gerçek operasyon deneyimi, geleceğin şehir içi ulaşım çözümlerine yönelik önemli içgörüler sunacak. Beep ve ADASTEC ile birlikte, Atlanta Beltline’a tam entegre bir otonom toplu taşıma çözümü sunmaktan gurur duyuyoruz. Sürdürülebilir otonom ulaşım konusundaki bu ortak vizyonu gerçeğe dönüştüren vizyoner yaklaşımı ve inovasyona olan bağlılığı nedeniyle Atlanta Beltline'ı kutluyorum”

Atlanta Beltline Başkanı ve CEO'su Clyde Higgs, “Bu proje, toplu taşımaya ve fırsatlara erişimi iyileştirecek bir yaklaşımla, bölge mobilitesinin geleceğine dair bir pilot uygulama niteliği taşıyor.” dedi

Beep Başkanı ve Operasyon Direktörü (COO) Clayton Tino, “Atlanta ileri görüşlü bir topluluğa sahip; dinamik bir kentsel ortamda otonom ulaşımın potansiyel etkisini sergilemek için de ideal bir yer,” dedi. “Bireysel otonom araçlar (AV) kendi başlarına güvenli bir şekilde hareket edebilseler de, bir otonom araç ağını kolektif olarak yönetme kapasitesine sahip değiller. AutonomOS platformumuz, müşterilerin karmaşık hizmet bölgelerinde dahi otonom bir ulaşım ağını tek bir arayüz üzerinden yönetmelerini sağlayarak bu operasyonel boşluğu dolduruyor.” açıklamasını yaptı.

Karsan’ın teknoloji partneri ADASTEC CEO’su Dr. Ali Peker ise konuyla ilgili şunları söyledi: “ATL Spoke, SAE Seviye 4 otonom otobüs teknolojisinin tekil uygulamalardan çıkarak gerçek bir toplu ulaşım ağı içerisinde koordineli filo operasyonlarına nasıl dönüşebileceğini göstermesi açısından önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor. Aynı proje kapsamında dört adet Otonom e-JEST aracının hizmet vermesi, otonom toplu ulaşım çözümlerinin karmaşık kentsel ortamlarda ölçeklenebilirliğini ortaya koyuyor. ADASTEC’in flowride.ai platformunu, Beep’in operasyonel uzmanlığı ve Karsan’ın başarısı kanıtlanmış e-JEST araç platformuyla bir araya getirerek; güvenli, verimli ve erişilebilir otonom toplu ulaşım hizmetini büyük ölçekte hayata geçiriyoruz.”

Karsan AI ailesinin en yeni üyesi!

Karsan’ın, Otonom e-ATAK ile 4 yıllık çok önemli bir tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Okan Baş, “7 yıldır şehir içi toplu ulaşımda global bir referans haline gelen e-JEST ile birleştirerek hayata geçirdiğimiz Otonom e-JEST’in lansmanını 2025 yılında Avrupa ve Amerika'da gerçekleştirmiştik. Otonom e-JEST, Karsan AI ailesinin en yeni ve en güçlü üyelerinden biri olarak, lansmandan hemen sonra Kuzey Amerika’dan 10 adetlik sipariş almıştı. Bu siparişlerin ilk adımı olan Atlanta’daki ATL Spoke projesiyle birlikte Otonom e-JEST’i gerçek yolcu taşımacılığı operasyonlarında hizmete sunmuş olduk. Atlanta’nın ilk otonom toplu ulaşım pilot projesinde görev alacak araçlarımız, yalnızca günlük ulaşım ihtiyaçlarına çözüm sunmakla kalmayacak, otonom mobilitenin şehir yaşamına entegrasyonu ve geleceğin toplu ulaşım sistemlerinin şekillenmesi açısından da önemli bir referans oluşturacak” diye konuştu.