TotalEnergies İstasyonları ve M Oil, Halkbank iş birliğiyle düzenlediği kampanya kapsamında, farklı günlerde ve tek seferde yapılacak 850 TL ve üzeri dördüncü akaryakıt veya otogaz alışverişine 275 TL ParafPara hediye edecek. Kampanya, 1 Nisan-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında Paraf üyesi istasyonlarda geçerli olacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, ilk alışverişlerinden önce Paraf Mobil uygulaması üzerinden veya kayıtlı telefon numaralarından SMS göndererek kampanyaya katılmaları gerekiyor. Paraf, Parafly, Parafree, Paraf Genç, Paraf Kadın, Paraf Business, Paraf Esnaf, Paraf KOBİ, Eczacı Paraf, Eczacı Paraf KOBİ ve Paraf Üreten Kadın kartlarının dahil olduğu kampanyada kazanılan ParafPara’lar, 25 Haziran 2025 tarihine kadar akaryakıt ve otogaz alışverişinde kullanılabilecek.