Açıklamada, özellikle **BMC’nin satın alım süreci kapsamında Ziraat Bankası’ndan kullanıldığı öne sürülen kredinin geri ödenmediği yönündeki iddianın “kesinlikle doğru olmadığı” vurgulandı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve ilişkili şirketlerin, yurt içinde veya yurt dışında herhangi bir finans kuruluşuna karşı ödenmemiş ya da temerrüde düşmüş kredi borcunun bulunmadığı ifade edildi. Tüm finansal yükümlülüklerin sözleşmeler ve bankacılık mevzuatı çerçevesinde eksiksiz ve zamanında yerine getirildiği belirtildi.

Tosyalı Holding açıklamasında ayrıca, finansal işlemlerin bankalar ile müşteriler arasındaki sözleşmeler ve yürürlükteki mevzuat kapsamında yürütüldüğüne dikkat çekilerek, kamuoyuna yansıyan spekülatif ve mesnetsiz değerlendirmelere itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.

Şirket, gerçeği yansıtmadığı belirtilen haberlere karşı tüm hukuki haklarının saklı olduğunu da kamuoyunun bilgisine sundu.