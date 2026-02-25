Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda, Kayyum Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç’ın yerine Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Ünal getirildi.

Mahkeme kararı kapsamında heyette başka değişiklikler de yapıldı. Heyet üyeleri Dr. Mustafa Cihad Feslihan ve Prof. Dr. Ali Akyıldız’ın yerine, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fahrettin Kaya ile Avukat Kaan Şahinalp’in THK Kayyum Heyeti üyeliği görevlerini sürdürdüğü belirtildi.

Mahkeme kararıyla yapılan değişiklik sonrası THK’da kayyum yönetiminde yeni bir döneme girildi.