Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işsizlik oranının 33 aydır tek hanelerde seyrettiğini vurguladı. İşgücüne katılma oranının ise yüzde 52,1 olarak kaydedildiğini aktardı.

Kadın işsizlik oranının bir yıl öncesine göre 1 puan düşerek yüzde 11’e gerilediğini belirten Işıkhan, kayıtlı kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti. Genç nüfusta işsizlik oranı da 1 puan azalarak yüzde 14,3 oldu.

Bakan, gençlerin çalışma hayatına katılımını artırmak ve kariyer planlamalarını desteklemek amacıyla GÜÇ Projesi başta olmak üzere çeşitli programların etkin bir şekilde uygulanmaya devam edeceğini belirtti. Işıkhan, iş arayan vatandaşlar, işverenler ve yatırımcılarla iş birliğinin önemine dikkat çekti.