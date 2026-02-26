Bayraktar, “Başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanan ihraca yoğun ilgi gelince, ihraç tutarını 1 milyar dolara çıkardık. Talep, hedefimizin 7,3 katı olan 5,5 milyar dolara ulaştı. Bu, ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı ve bir kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) tarafından yapılan ilk işlem olarak kayıtlara geçti” ifadelerini kullandı.

İhraç, Avrupa’dan Körfez’e, Asya’dan Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyadan 165 uluslararası yatırımcı kuruluşun katılımıyla gerçekleşti. Bayraktar, “Bu talep derinliği, Türkiye’nin enerji vizyonuna ve Sakarya Gaz Sahası ile Gabar projelerimize duyulan güvenin göstergesidir” dedi.

Yüzde 6,30 fiyatlamayla tamamlanan sukuk ihracı, TPAO’nun küresel sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirirken, Bakan Bayraktar, “Millî enerji hamlemiz kapsamında yürüttüğümüz dev projelerimize alternatif finansman kaynakları oluşturarak ülkemizin değerine değer katmaya devam edeceğiz” diye ekledi.