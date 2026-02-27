Yeşil, yaptığı yazılı açıklamada, işçilerin daha iyi çalışma koşulları ve güvenceli bir gelecek talebiyle sendikayı tercih ettiğini belirterek, Ekim 2025’te alınan yetki sonrası sözleşme hazırlıklarının hızla tamamlandığını ifade etti. 19 Kasım 2025’te başlayan görüşmelerde 86 maddelik taslağın 67 maddesinde anlaşma sağlandığını kaydeden Yeşil, kalan maddelerin büyük bölümünde prensip mutabakatı oluşmasına rağmen ücret artışı konusunda tarafların ortak noktada buluşamadığını söyledi.

Yasal 60 günlük görüşme süresinin tamamlanmasının ardından arabulucu sürecinin başladığını aktaran Yeşil, şu ana kadar yapılan temaslardan sonuç alınamadığını dile getirdi. 3 Mart 2026’da gerçekleştirilecek son arabulucu toplantısının kritik önemde olduğunu vurgulayan Yeşil, “Üyelerimizin ve sendikamızın haklı taleplerinin karşılanarak toplu iş sözleşmesinin masada imzalanması en büyük temennimizdir” dedi.

Anlaşma sağlanamaması halinde yasal prosedür gereği 60 günlük grev kararı alma ve uygulama sürecine girileceğini belirten Yeşil, sendika olarak önceliklerinin iş barışının korunması olduğunu ifade etti. İşvereni yapıcı adım atmaya davet eden Yeşil, uzlaşma sağlanamaması durumunda üyelerle birlikte yasal çerçevede mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.