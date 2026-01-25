TORKU tarafından işletilen Soma Termik Santrali'nde örgütlü TES-İŞ Sendikası, toplu iş sözleşmesinden doğan geçmişe dönük maaş farklarının taksitlendirilmesine karşı santral önünde siyah tabutlu eylem yaptı. Sendika, "Bu bir lütuf değil, işçinin alın terinin geciktirilmesidir. İşçinin hakkı şirketin keyfine bırakılamaz" mesajını verdi.

Eylemde konuşan TES-İŞ Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler, işçilerin alın terinin geciktirilmek istendiğini belirterek sert açıklamalarda bulundu.





"Bugün buraya keyfimizden gelmedik"

Eylemin bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurgulayan Girginler, "Değerli emekçi kardeşlerim, bugün burada keyfimizden toplanmadık. Bugün burada hakkımızı istemek, alın terimizin hesabını sormak için toplandık. Bu santralde gecemizi gündüzümüze kattık. Soğukta, sıcakta, bayramda, tatilde çalıştık. Ürettik, kazandırdık, bu çark dönsün diye omuz verdik" dedi.



"Bu bir lütuf değil, hakkın geciktirilmesidir"

Toplu iş sözleşmesinden doğan maaş farklarının taksitlendirilmek istenmesine tepki gösteren Girginler, "Toplu iş sözleşmesinden doğan geçmişe dönük ücret farklarımızı, kanunda yeri olmayan bir şekilde tek seferde değil, üç taksitte ödemek istiyorlar. Buradan açıkça söylüyorum: Bu bir lütuf değil, bu bir iyilik değil. Bu, işçinin alın terinin geciktirilmesidir" diye konuştu.

Kanun ve sözleşmenin açık olduğunu ifade eden Girginler, işverenin keyfi tutumunu kabul etmeyeceklerini belirterek, "Kanun açık, toplu sözleşme açık, hak edişimiz açık. Ama şirket ‘Ben böyle uygun gördüm' diyor. Biz de buradan diyoruz ki; işçinin hakkı şirketin keyfine bırakılamaz" ifadelerini kullandı.



Siyah tabut ve çelengin anlamı

Eylemde kullanılan siyah tabut ve siyah çelengin sembolik bir mesaj taşıdığını dile getiren Girginler, "Önümüze koyduğumuz siyah tabut, emeğin görmezden gelinmesini, işçinin hakkının mezara gömülmek istenmesini simgeliyor. Siyah çelenk ise adaletin geciktirilmesine ve emeğin değersizleştirilmesine karşı bir uyarıdır" dedi.



"Hakkımız ödenene kadar mücadele sürecek"

TES-İŞ Soma Şubesi olarak sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayan Girginler, "Biz kavga etmeye, yakıp yıkmaya gelmedik. Ama susmaya da gelmedik. Hakkımız tam ve eksiksiz ödenene kadar bu mücadele bitmeyecek. Bugün buradayız, yarın daha kalabalık oluruz" şeklinde konuştu.

Konuşmasını birlik ve dayanışma vurgusuyla tamamlayan Girginler, "Çünkü biz bir aradayız. Çünkü biz haklıyız. Çünkü emeğin gücü, sermayenin keyfinden büyüktür. Bu birlik bozulmadıkça hiçbir hak yerde kalmaz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın işçinin onurlu direnişi" dedi.