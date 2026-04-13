Bursa'da, Kurban Bayramı öncesi büyük ve küçükbaş hayvan satışlarına başlandı. Kestel ilçesinde kurbanlık satışı yapan Muharrem Aktaş, çiftliğinde her keseye uygun büyükbaş hayvan bulunduğunu söyledi. Kurbanlıkların Kars ve Ardahan'dan geldiğini açıklayan Muharrem Aktaş, "Şu anda 200 civarında büyükbaş hayvanımız var. Bunların arasında en ucuzu 230 bin lira. En pahalı olanı da, bir ton ağırlığında olan ve 'Paşa' adını verdiğimiz boğa. Fiyatı 500 bin lira" dedi.



20 yıldır bu işi yaptıklarını söyleyen Aktaş, "Müşterilerimiz çok memnunlar. Her sene olduğu gibi Ramazan ayından başlıyoruz. Kurbana 40 gün kala tesisimiz kapanıyor. Müşterilerimizin yoğun taleplerinden dolayı yoğunluğumuz var. Paşamız şu anda ortalama 1 ton 100 kilodur. Paşamıza şu anda 500 bin TL değer biçiyoruz. Şu anda her yerde 510 TL baskül fiyatı açıklanmış biz bu baskül fiyatlarına uymuyoruz. Biz 460 TL’den baskül fiyatını veriyoruz. Almak isteyen tüm müşterilerimizi bekliyoruz. Paşa neredeyse bir araba fiyatı tutuyor. Alıcısına hayırlı olsun" diye konuştu.