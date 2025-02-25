Muğla Menteşe Akçaova Mahallesi’nde gerçekleştirilen 100.000 Sosyal Konut Projesi çerçevesinde inşa edilen toplam 500 konutun 358’i 2+1, 142’si ise 3+1 olarak planlanmıştı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada, konut teslimlerinin, önceden belirlenen 'Konut Teslim Programı' doğrultusunda gerçekleştirileceği ve teslim işlemlerinin her gün saat 09:00’da başlayacağı bildirildi.

Konut sahipleri, kendilerine bildirilen tarihte konut teslimi için TOKİ şantiyesine gelerek gerekli belgelerle teslimat işlemini tamamlayacak. Teslimat sırasında kimlik belgesi, vekâletname ve KDV ödemesine dair faturaların eksiksiz olması gerektiği vurgulandı.

İlk taksit ödemelerinin Nisan 2025'te başlayacağı belirtilirken, Temmuz 2025’te ise konutların ilk dönemsel artışlarının yapılacağı açıklandı. Ayrıca, teslimat işlemleri nedeniyle Katma Değer Vergisi (KDV) ödemesi de yapılacak ve bu tutar taksitlere yayılarak tahsil edilecek.

Toplamda 21 bloktan oluşan bu projede, 64 bin 658 m²'lik alanda, 500 konutun yanı sıra 1 cami ve 6 dükkanlı ticaret merkezi de yer alıyor. Konutlar, çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarıyla birlikte tamamlanarak, sürdürülebilir bir yaşam alanı sağlanacak.