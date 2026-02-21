Bir dizi temas kapsamında Gaziantep’e gelen Bakan Kurum, “500 Bin Sosyal Konut” projesi çerçevesinde gerçekleştirilen “Ev Sahibi Türkiye” kura çekim töreninin ardından Nurdağı’nda iftar programına katıldı. Burada konuşan Kurum, deprem bölgesinde yürütülen yeniden inşa sürecine ilişkin rakamları paylaştı.

“Yeniden ayağa kalkan hayatın sevincine şahitlik ediyoruz”

Gaziantep’te 13 bin 890 konutun kura sevincini yaşadıklarını belirten Kurum, Nurdağı’nda yeniden kurulan hayatın somut örneklerini gördüklerini söyledi. Depremin ardından verilen sözleri tuttuklarını vurgulayan Kurum, “Hiç kimseyi yuvasız bırakmayacağız dedik ve bu hedef doğrultusunda gece gündüz çalıştık” ifadelerini kullandı.

“Ortaya koyduğumuz irade sıradan olamazdı”

6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan yıkımın büyüklüğüne dikkat çeken Kurum, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirtti. 11 ilde eş zamanlı yürütülen çalışmalara değinen Kurum, “Vatandaşımızın her ihtiyacını emanet bildik. Böyle büyük bir afetin ardından ortaya koyduğumuz irade sıradan olamazdı” dedi.

“455 bin konut, köy evi ve iş yerini tamamladık”

Deprem bölgesinde bugüne kadar 455 bin konut, köy evi ve iş yerinin tamamlandığını açıklayan Kurum, binlerce şantiyede yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve işçinin görev yaptığını kaydetti. Bu sürecin “devlet aklının ve millet iradesinin eseri” olduğunu dile getirdi.

Gaziantep özelinde ise 31 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Kurum, “Bu sadece beton ve demir değil, zor günde milletinin yanında olan bir devlet kudretidir” dedi.

Muhalefete eleştiri

Konuşmasında muhalefeti ve Özgür Özel’i de hedef alan Kurum, “Depremden bu yana felaket üzerinden siyaset kurdular. Bölgenin toparlanması, depremzede kardeşlerimizin yuvasına kavuşması işlerine gelmiyor” ifadelerini kullandı.

Kurum, hükümetin sahada somut projeler ürettiğini savunarak, “Biz laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyduk” dedi.

Program, Bakan Kurum ve beraberindeki protokol üyelerinin depremzede vatandaşlarla birlikte iftar yapmasının ardından sona erdi.