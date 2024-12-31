Sosyal Konut Projelerinde Büyük Atılım

TOKİ Başkanı Sungur, sosyal konut projelerinin vatandaşların konut ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynadığını belirtti. Son 5 yılda toplam 400 bin konutluk üç büyük sosyal konut kampanyası başlatıldığını ifade eden Sungur, şu bilgileri paylaştı:

50 bin sosyal konut kampanyası : 56 bin 358 konut ihale edildi, 38 bin 768’i teslim edildi.

: 56 bin 358 konut ihale edildi, 38 bin 768’i teslim edildi. 100 bin sosyal konut kampanyası : 97 bin 25 konut ihale edildi, 48 bin 666’sı hak sahiplerine teslim edildi.

: 97 bin 25 konut ihale edildi, 48 bin 666’sı hak sahiplerine teslim edildi. 250 bin sosyal konut kampanyası: 96 bin 192 konut ihale edildi, 7 bin 727’si teslim edildi.

Kentsel Dönüşüm ve Afet Çalışmaları Sürüyor

TOKİ, 45 ilde yürüttüğü 108 kentsel dönüşüm projesiyle afet riskinin yüksek olduğu bölgelerde güvenli ve modern yaşam alanları inşa ediyor. Sungur, bugüne kadar 226 bin 267 konutun ihalesinin tamamlandığını ve 73 bin konut için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde de yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyleyen Sungur, bu kapsamda 258 bin 354 konutun ihale edildiğini ve 121 bin 545 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı. Önümüzdeki günlerde 201 bin konutun teslim edileceğini de sözlerine ekledi.

Sosyal Donatılar ve Ekonomiye Katkı

2024’te 9 bin 427 sosyal donatı projesine başlandığını belirten Sungur, bugüne kadar 48 bin 592 sosyal donatı ve kamu hizmet binasının inşa edildiğini açıkladı. Bu yapılar arasında okullar, hastaneler, spor salonları, sağlık ocakları, camiler, stadyumlar ve ticari iş yerleri bulunuyor.

TOKİ’nin, 250 alt sektörü destekleyerek inşaat sektörüne ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Sungur, şu anda aktif şantiyelerde 160 bin kişinin istihdam edildiğini ifade etti.

Vatandaşlara Özel İmkanlar

TOKİ, dezavantajlı gruplara özel kontenjanlar sunarak ve %10 peşinat, 240 aya varan vade seçenekleriyle vatandaşlara kolay ödeme fırsatları tanıyor. Ayrıca, 2024 yılı indirim kampanyasıyla 22 bin 187 konut ve iş yeri sahibine %25 indirim sağlandı.

2025 İçin Hedef Güvenli ve Güzel Şehirler

Sungur, 2025 yılında güvenli ve modern şehirler kurma hedefiyle çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, “Yeni yılın ülkemize barış, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum” dedi.