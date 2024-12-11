"TOFAŞ’ın İlk 9 Ayda Elde Ettiği Kâr: 5 Milyar TL"

Yapılan açıklamada, TOFAŞ’ın 2024’ün ilk 9 ayında 5 milyar TL kâr elde ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“TOFAŞ, işçi başına 943 bin lira kâr etmiştir. Pandemi döneminde de benzer bir yol izleyerek çalışan sayısını azaltıp kârını artırmıştır. 2020 yılında 300 işçi çıkardıktan sonra kârını 300 milyon TL yükselterek Türkiye’nin en çok kazanan ikinci otomotiv şirketi olmuştur.”

"Fedakârlığın Bedeli İşten Çıkarma Olmamalı"

Açıklamada, TOFAŞ işçilerinin yıllardır fedakarca çalıştıkları, yeri geldiğinde hasta halde dahi üretim hedeflerini tutturmak için çabaladıkları vurgulandı:

“Yoksulluk sınırının altında maaşlarla çalıştırılan işçiler, bugün işsiz bırakılıyor. Ekonomik krizin faturasını işçilere ödetmek, yılların emeğini görmezden gelmektir.”

"Sendikalar Sessiz Kalmamalı"

Emek Partisi, Türk Metal Sendikası’na da çağrıda bulunarak sendikanın işçilerin haklarını savunmak için harekete geçmesi gerektiğini söyledi:

“Fabrikanın insan kaynakları gibi davranmak yerine işçilerle birlikte eylem örgütlenmeli. Her sessizlik, işçiler için yeni işten çıkarmaların habercisidir.”

"Birlikte Mücadele Çağrısı"

Son olarak işçilere birlik mesajı verilerek, “Krizin yükünü işçiler değil, Koç Holding ödemelidir. Patronların ve hükümetin tasarruf planına karşı birleşmeliyiz” ifadeleriyle dayanışma çağrısı yapıldı.

Bu açıklama, işten çıkarmaların yalnızca ekonomik gerekçelerle değil, işçi haklarını görmezden gelen bir düzenin parçası olduğu eleştirisini de beraberinde getirdi.