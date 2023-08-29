TOBB İkiz Kuleler'de Türkiye-Suudi Arabistan Yuvarlak Masası Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim El-Harif ve iş adamları katıldı.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin ekonomik faaliyetlerini ve büyüklüğünü anlattığı konuşmasında, Türk iş dünyası olarak ülkeler arasındaki iktisadi ilişkilerin yeniden canlanmasından son derece mutlu olduklarını söyledi. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ortaya konduğu "Suudi Arabistan 2030 Vizyonu"nun, güçlü, yenilikçi, bölgesinde lider bir ülke olma hedeflerine ciddi katkı sağlayacağını belirten Hisarcıklıoğlu, "Özellikle, ekonomide petrol dışı sektörü geliştirmeye ve girişimciliği teşvik etmeye dönük adımları çok değerli buluyorum. Bu çerçevede teknoloji, turizm, ulaşım ve enerji gibi çeşitli alanlarda gerçekleştirilecek projelerde Türk iş dünyası olarak yer almaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, iki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerinin tarihi köklerinin ve temelinin sağlam olduğunu ve yeni dönemde ilişkileri çeşitlendirerek derinleştirmek istediklerini bildirdi.



"Daha fazla Suudlu yatırımcıyı ülkemize bekliyoruz"

Geçen yıl karşılıklı ticaretin olumlu yönde geliştiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Bu yıl ise ticaretimizde ciddi bir büyüme görüyoruz. Yakalanmış olan ivme ile ilk aşamada 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Orta ve uzun vadede ise 30 milyar dolarlık ticaret hacmini gerçekleştirebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de Suudi Arabistan tarafından bugüne kadar 2 milyar dolar civarında doğrudan yatırım gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, şu sözleri kaydetti:

"Hepimiz biliyoruz ki bu meblağ ülkelerimizin potansiyelini yansıtmaktan uzak. Çok daha fazla Suudlu yatırımcıyı ülkemize bekliyoruz. Öte yandan Suudi Arabistan, müteahhitlik sektörümüz için çok önemlidir. Müteahhitlik firmalarımız Suudi Arabistan'da bugüne kadar 25 milyar dolar değerinde 390 projeyi başarıyla tamamlamıştır. Karşılıklı yatırımlar ve müteahhitlik alanında büyük bir potansiyel var. Önümüzdeki dönemde, birlikte daha çok işbirliği yapmak istiyoruz. Sadece iki ülkede değil, Suudi Arabistan'ın etkili coğrafyalarda, Suudi iş insanlarıyla beraber 3. ülkelerde de daha çok işbirliği yapmak istiyoruz. İnşaat alanında geçmişteki uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesi desteğini bekliyoruz. Teminat mektubu konusunun da çözülmüş olmasından son derece mutluyuz. Bu çerçevede iş insanlarımızın vize almalarında sağlanan kolaylık için teşekkür ediyorum."

Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim El-Harif gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, bugün Türkiye’de olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ileri düzeydedir. Bizim bu ziyaretimiz esasında, Türk yatırımcılarına Suudi Arabistan’da bulunan özellikle sanayi ve madencilik alanındaki yatırım fırsatlarının çok önemli olduğunu anlatmaktır. Türk yatırımcısına güveniyoruz. Aynı zamanda Türkiye’nin bu fırsatlardan yararlanmasını canı gönülden arzu ediyoruz. 5 günlük Türkiye ziyaretimizde hükümet yetkilileri ve özel sektör temsilcileri ile görüşeceğiz. Suudi Arabistan’da ki madencilik alanındaki iş birliğine ilişkin bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’yla bir anlaşma imzaladık. Bizim ülkemizdeki sanayi teknolojisi detaylı bir şekilde dile getirildi. Aynı zamanda madencilik alanındaki planlarımızı aktardık. İki ülke arasında bilgi aktarımı ve iş birliğinin yapılmasına çok özen gösteriyoruz” değerlendirmelerinde bulundu.