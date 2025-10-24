Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan “Tarım Sektörüne Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü”, tarım eğitiminde uygulamalı öğrenme fırsatlarını genişletmeyi hedefliyor. Protokol kapsamında tarım teknolojileri, hayvancılık, bitkisel üretim ve gıda işleme alanlarında mesleki eğitimin kalitesinin artırılması planlanıyor.

“Tarım, ülke güvenliğinin temel unsurlarından biridir”

İmza töreninde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tarımın sadece gıda güvenliği değil, aynı zamanda istihdam, bölgesel kalkınma ve dış ticaret açısından da stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, “Tarımın önemini, pandemide ve çevremizdeki çatışma ortamlarında bir kez daha gördük. Gıda güvenliği ve sürdürülebilir üretim artık sadece çiftçilerin değil, ülke güvenliğinin de temel unsurları arasında yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

“Tarım sektöründe ara eleman açığı büyüyor”

Hisarcıklıoğlu, tarımda tekniker ve teknisyen açığının sektörün en önemli sorunlarından biri olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“Modern tarım tekniklerini bilen, gıda teknolojisi ve laboratuvar uygulamalarına hakim, hayvancılıkta bakım ve sağlığı profesyonelce yürütebilen ara elemanlara büyük ihtiyaç vardır. Bu boşluk, verimliliği ve rekabet gücümüzü doğrudan etkiliyor. Gençlerimiz için sürdürülebilir istihdam fırsatlarının önündeki en büyük engellerden biri de budur.”

“Meslek liseleri tarımın geleceğini şekillendirecek”

Yeni imzalanacak protokol ile birlikte, tarım alanındaki 30 meslek lisesi çeşitli illerde faaliyet gösteren Ticaret Borsaları ve Ticaret ve Sanayi Odaları ile eşleştirilecek.

Hisarcıklıoğlu, “Bu proje sayesinde öğrenciler hem teorik eğitim alacak hem de gerçek üretim ortamlarında uygulama deneyimi kazanacak. Mezun olduklarında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel haline gelecekler” dedi.

“Mesleki eğitim, ekonomik kalkınmanın anahtarıdır”

TOBB olarak mesleki eğitimin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, “367 oda ve borsamız ile 2 milyon üyemizle mesleki eğitimi kalkınma stratejimizin merkezine aldık. Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB ETÜ ile geliştirdiğimiz model sayesinde reel sektörle eğitimi entegre ettik. Tarım artık teknolojiyle buluşan, inovasyon ve girişimcilik fırsatları sunan bir sektördür” diye konuştu.

Protokolün imza törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Törenin ardından gerçekleştirilen TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı’nda eğitim sektöründeki güncel sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.