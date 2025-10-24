TAV’ın konsolide cirosu 1 milyar 390 milyon avro, FAVÖK’ü (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) ise yüzde 14 artışla 467 milyon avroya yükseldi. Şirketin net kârı 75 milyon avro olarak gerçekleşti.

“Dışsal koşullara rağmen büyümemiz sürüyor”

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, yılın ilk dokuz ayına ilişkin değerlendirmesinde, “2025’in ilk dokuz ayında dışsal koşulların zorlayıcı etkilerine rağmen yolcu büyümemiz devam etti. Dış hat yolcu trafiğimiz yüzde 4 arttı, ciro ve FAVÖK büyümemiz ise güçlü seyrini sürdürdü. Net kârımız üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 21 artış gösterdi” ifadelerini kullandı.

Antalya ve Ankara’da kapasite artışı

Kaptan, TAV’ın portföyündeki önemli gelişmelere değinerek, Antalya Havalimanı’nda gümrüksüz satış, yiyecek-içecek ve özel yolcu salonu alanlarının genişletildiğini belirtti. Yeni yatırımlarla terminal kapasitesinin iki katına çıkarıldığını aktaran Kaptan, “Moda mağazaları ve restoranlarla ticari alanlarımızı büyütüyoruz” dedi.

Ankara Esenboğa Havalimanı’nda ise 25 yıllık yeni imtiyaz döneminin ilk tam çeyreğinde ciro ve FAVÖK’te güçlü bir artış kaydedildi. Düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin dış hat büyümesini desteklediğini vurgulayan Kaptan, bu gelişmenin kârlılığı daha da artıracağını söyledi.

Yurt dışı yatırımlar hız kesmeden sürüyor

Yurt dışı operasyonlarına ilişkin de bilgi veren Kaptan, Almatı Havalimanı’nda toplam 315 milyon avroluk yatırım programının devam ettiğini belirtti. 2027 sonunda tamamlanması planlanan yatırımla, 2030’a kadar havacılık gelirlerinin artmasının beklendiğini ifade etti.

Medine Havalimanı’nda ise artan yolcu trafiğini karşılamak için yeni dış hat terminalinin inşaatına başlandığını, projenin 2028’de tamamlanmasının planlandığını açıkladı. Kaptan ayrıca, Gürcistan’da imtiyaz süresinin 2031’e kadar uzatılması için görüşmelerin sürdüğünü ve kapasitenin 10 milyon yolcuya çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

“Dayanıklı ve değer odaklı büyüme stratejisiyle ilerliyoruz”

Serkan Kaptan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: