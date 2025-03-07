Şubat ayında TMSF'nin yönetimine geçtikten sonra, marka Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde 10 yeni şube açarak dikkatleri üzerine çekti. İzmir, Sivas, Bolu, Adıyaman, Balıkesir (2), Mersin, Konya, Nevşehir ve Şanlıurfa gibi illerde şubeler açan Maydonoz Döner, mart ayında da büyüme hedefini sürdürmeyi planlıyor.

Marka, toplamda 400'ü aşan şube sayısını, mart ayında yeni açılışlarla daha da artırmayı hedefliyor. Franchise fırsatlarıyla yatırımcıların ilgisini çeken Maydonoz Döner, şube ağını genişletmek isteyen yatırımcılar için başvuru sürecini devam ettiriyor. Bu büyüme stratejisiyle, Maydonoz Döner'in sektördeki etkisini daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Yeni açılacak şubelerle birlikte, Maydonoz Döner'in sektördeki liderliğini pekiştirmesi ve hızla yayılmaya devam etmesi öngörülüyor.