İhale Detayları:

Muhammen Bedel: 7 milyar TL

7 milyar TL İhaleye Katılım Teminatı: 350 milyon TL

350 milyon TL Şartname Ücreti: 200 bin TL

200 bin TL Veri İnceleme ve Tesis Ziyareti Ücreti: 500 bin TL

Veri İnceleme ve Tesis Ziyareti:

Tarih Aralığı: 17 Mart 2025 - 2 Mayıs 2025

17 Mart 2025 - 2 Mayıs 2025 Son Teklif Verme Tarihi: 5 Mayıs 2025

5 Mayıs 2025 Teklif Açılışı: 6 Mayıs 2025, saat 10.00

Verilen tekliflerin açılması sonrası açık artırma süreci başlayacak. İhaleye katılmak isteyen firmalar, belirlenen ücretleri ödeyerek işlemlere dahil olabilecek.

Bellona TMSF'ye neden devredilmişti?

1995 yılında Boydak Holding tarafından kurulan Bellona, İstikbal ve Mondi ile birlikte grubun mobilya markalarından biri olarak faaliyet gösterdi.

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında Boydak Holding’in FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilerek kayyuma devredildi. 2016 yılında TMSF yönetimine geçen holdingin ismi Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirildi.

Yargıtay, Boydak Holding’in eski yöneticileri hakkında verilen hapis cezalarını onadı. Eski CEO Memduh Boydak, “silahlı terör örgütü yöneticiliğinden” 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ’a "örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay, Hacı Boydak’a 11 yıl 10 ay 15 gün, Şükrü Boydak’a ise 10 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme, yargı sürecinin hukuka uygun şekilde yürütüldüğünü belirterek, TMSF yönetimindeki 35 şirkette sanıklara ait hisselerin müsaderesi kararını da onayladı.