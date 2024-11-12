Dekarbonizasyon hedefleri doğrultusunda Euro 6 standartlarına uygun araçlarla operasyonel kapasitesini genişleten TLS Lojistik, toplamda 30 adet çevre dostu çekici ve 22 adet treyleri filosuna kattı. Bu yatırımların toplam maliyeti 220 milyon TL olarak gerçekleşirken, yeni araçlar Euro 5 motorlara kıyasla %12,5 daha az karbon salımı yapıyor ve yakıt tasarrufu açısından da önemli avantajlar sunuyor.

Yatırımlarımız Geleceğe Bağlılığın Bir Göstergesi

TLS Lojistik Başkan Yardımcısı Sinan Ünal, bu yatırımların yalnızca bugünü değil, geleceği de hedefleyen bir vizyonun parçası olduğunu belirtti. Ünal, açıklamasında şunları söyledi:

“TLS Lojistik olarak, sürdürülebilirliği yalnızca bir hedef değil, işimizin ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Maden ve konteyner taşımacılığı projelerimizde karbon ayak izimizi en aza indirerek sektörde sürdürülebilir bir model oluşturmayı amaçlıyoruz. Yeni nesil motorlara sahip araçlarımız, Euro 5 motorlara kıyasla %12,5 daha az karbon salımı ve daha yüksek yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu da TLS Lojistik’in sürdürülebilirlik hedeflerine önemli katkılar sunuyor. Müşterilerimize çevreye duyarlı, hızlı ve güvenilir hizmet sunma taahhüdümüzü bu yatırımlarla gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

TLS Lojistik'in yeşil lojistik alanında liderliğini sürdüreceğini vurgulayan Ünal, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Geleceğin lojistik çözümleri ekosistemle dost olmalı. Biz de bu vizyonla hareket ediyoruz; hem filomuz hem de depolarımızla çevreci ve sürdürülebilir bir model oluşturuyoruz. Temiz enerji çözümleri, yakıt tasarruflu araçlar ve çevre dostu operasyonlara sürekli yatırım yaparak Türkiye’de lojistik sektöründe yeni standartlar belirlemeye devam edeceğiz. Sürdürülebilir taşımacılık konusundaki liderliğimizi geleceğe taşımaya kararlıyız.”