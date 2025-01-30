Rotterdam, dünya çapında en büyük 10 liman arasında yer almakta ve Avrupa’nın en büyük limanı olarak küresel ticaretin önemli bir merkezi konumundadır. Yeni depo, Rotterdam’ın büyük konteyner limanlarının içinde yer alarak, Avrupa’daki lojistik altyapısının kalbinde stratejik bir konumda bulunuyor. Rotterdam, aynı zamanda Uzak Doğu’dan gelen ürünlerin Avrupa’ya dağıtılmasında kritik bir rol oynamaktadır.

Bu konum, TLS Lojistik’in global ağını daha verimli ve sürdürülebilir hale getirirken, şirketin Avrupa pazarındaki operasyonel verimliliğini artırmaktadır.

Son teknoloji ile donatılmış bu yeni tesis, esnek depolama çözümleri ve ileri düzey hizmet seçenekleri sunarak TLS Lojistik’in Avrupa genelindeki operasyonel kapasitesini artırmaktadır. Depo, sadece paletli ürünler için değil, dökme yükler ve petrol türevleri gibi daha özel ürünlerin depolanmasına da olanak tanımaktadır. Ayrıca, gümrüklü alanlarda AEO (Authorized Economic Operator) sertifikası ile daha hızlı ve güvenli hizmetler sağlanmaktadır. Bu özellikler, şirketin lojistik hizmetlerini daha verimli hale getirirken, müşterilerine esnek depolama ve hızlı dağıtım çözümleri sunmaktadır.

Avrupa’daki Stratejik Yatırımlar

TLS Lojistik, Rotterdam’daki yeni tesisinin yanı sıra, İngiltere’de de operasyon ağını genişletmeyi planlamaktadır. Bu yatırımlar, Avrupa içindeki lojistik hizmetlerinde daha hızlı ve etkili çözümler sunmayı amaçlamaktadır. Şirket, aynı zamanda e-ticaret ve perakende sektörlerinde büyük bir potansiyel sunan dökme ürün taşımacılığı alanında da önemli bir kapasiteye sahip olmayı hedeflemektedir.

Global Lojistikte Güçlü Adımlar

TLS Lojistik, sektördeki hızla artan talebi karşılamak ve global lojistik ağını daha verimli hale getirmek amacıyla yatırımlarına devam etmektedir. Avrupa’daki güçlü altyapısı ve regülasyonlarla desteklenen yeni tesisi, şirketin küresel lojistik pazarındaki etkinliğini artırırken, sektördeki en hızlı büyüyen firmalardan biri olma yolunda ilerlemektedir.