TIGGO 7 Pro Max, aile yolculuklarını olağanüstü bir görsel deneyime dönüştüren 24,6 inç çift kavisli ekrana sahip. Bununla birlikte modelde sunulan devasa boyuttaki panoramik cam tavan ile aileler seyahatlerinde harika manzaranın keyfini sürebiliyor ve kış güneşinin ısısından faydalanabiliyor. Güvenlik tarafında ise Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ile donatılan TIGGO 7 Pro Max, farklı sürüş senaryolarında ve her türlü hava koşulunda destek sağlıyor. Kısa sürede sınıfının referans modellerinden olan, SUV segmentinde şık görünüm ve sürüş konforuna odaklanan Chery TIGGO 7 Pro Max modelinde 500 bin TL’ye varan kredi ile birlikte 159 bin 800 TL’ye varan nakit indirimi sunuluyor! Bununla birlikte tüm Chery modelleri, 5 yıl veya 150.000 kilometrelik garantiyle de dikkatleri çekmeyi başarıyor.

Kış mevsiminin etkisini artırdığı soğuk hava şartlarında, seyahat eden aileler için aracın önemi de artıyor. Bu zorlayıcı hava koşullarında kullanıcıların beklentisi mobilite deneyiminden öte daha fazla akıllı ve konforlu seyahat deneyimi oluyor. Bu noktada Türkiye pazarında satışa sunulan çok sayıdaki SUV modelden biri olan Chery TIGGO 7 Pro Max , akıllı seyahat ve konfor konusunda sunduğu avantajlarla öne çıkıyor.

Akıllı teknolojilerle keyifli maceralar sunuyor

Chery TIGGO 7 Pro Max, kış mevsimindeki her türlü hava şartlarında yapılan aile yolculuklarında kullanıcıların gereksinimlerinin bilincinde. Bu nedenle, akıllı çözümleri etkileşimli sürüş deneyimleriyle harmanlayan bir ortam oluşturmaya kendini adamış durumda. Chery TIGGO 7 Pro Max, 24,6 inç boyutundaki çift kavisli ekranıyla aile seyahatleri için üst düzey bir görsel keyif ortaya koyuyor. Aile tipi kullanıcıların teknolojik yenilik ve sıra dışı kullanıcı deneyimi arayışına cevap vermek üzere araçta yüksek performanslı Snapdragon 8155 Akıllı Çip Sistemi kullanılıyor. Snapdragon 8155, 8 çekirdekli bir yapısıyla yüksek hesaplama gücü sağlıyor. Böylece araç içi bilgi-eğlence sistemi, dokunmatik ekran tepkileri ve sesli komutlar gibi uygulamalarda daha hızlı ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Ayrıca TIGGO 7 Pro Max’te Türkçe sesli kontrol işlevi de bulunuyor. Böylece kullanıcılar akıllı sesli asistanla akıcı ve doğal sesli etkileşimlerde bulunabiliyor. Kış şartlarında bile aile ile yapılan her yolculuk keyifli ve akıllı bir maceraya dönüşebiliyor.

Çerçevesiz panoramik açılır cam tavanla manzara ferah ve aydınlık iç mekân

TIGGO 7 Pro Max, dışarıdaki keyifli manzarayı tüm aile bireylerinin görüş alanına getirmeyi ve her aile gezisinin doğayla mükemmel bir buluşmaya dönüşmesini sağlamayı hedefliyor. Son derece geniş ve çerçevesiz panoramik açılır cam tavanla donatılan TIGGO 7 Pro Max, iç mekânı doğal ışıkla doldurarak ferah ve aydınlık bir sürüş deneyimi yaratıyor. Soğuk kış günlerinde, aracın tavanından içeri sızan sıcak güneş ışınları hem ortamı ısıtıyor hem de yolculuğa sıcaklık ve konfor katarak, her kış yolculuğunu keyifli bir deneyime dönüştürüyor.

Akıllı Sürüş Destek Sistemi ile kullanıcıların yükünü hafifletiyor

Kış aylarında kaliteli aile seyahati deneyimi arayan kullanıcılar için, dondurucu soğukta konfor ve güvenlik daha da önemli oluyor. Bu noktada TIGGO 7 Pro Max, birçok gelişmiş ADAS- Akıllı Sürüş Destek Sistemi ile donatılmış durumda. Böylece karmaşık ve sürekli değişen kış sürüş koşullarına özel olarak uyarlanmış çok sayıda verimli ve kullanışlı sürüş yardımcısı ile yolculuklar daha keyifli ve güvenli hale geliyor. İster sabah ayazında şehirde, isterse de karlı manzaralar eşliğinde şehir dışında olsun, başta Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Akıllı Acil Durum Fren Sistemi ve Trafik Sıkışıklığı Yardımcısı olmak üzere diğer birçok ileri teknolojik özellik olumsuz hava koşullarında sürücüler üzerindeki yükü önemli ölçüde azaltıyor. Bu, aynı zamanda uzun soluklu sürüşlerin veya zorlu yol koşullarının neden olduğu fiziksel ve zihinsel yorgunluğu etkili bir şekilde hafifletiyor. Bununla birlikte gelişmiş sürüş destek sistemleri kritik anlarda olası çarpışma risklerini doğru bir şekilde öngörerek azaltıyor. Böylece TIGGO 7 Pro Max, kış yolculuklarında sürücü ve beraberindeki ailesi için bir savunma hattı oluşturarak, her yolculuğun keyifli ve huzurlu geçmesini sağlıyor.

TIGGO 7 Pro Max’te benzersiz yeni yıl kampanyası

C-SUV segmentinde şık görünüm ve sürüş konforuna odaklanan Chery, TIGGO 7 Pro Max modellerine özel 500 bin TL’ye kadar 6 ay vadeli ve yüzde 1,97 faizli kredi ve 158 bin 300 TL nakit alım desteği sunuluyor.