Özellikle Tarakçılar Caddesi'nde geçtiğimiz bir kaç hafta içerisinde 16 dükkanın birden kapanması, bölgedeki ekonomik krizin ne denli derinleştiğini ortaya koyuyor. Esnaf artık siftah yapmadan gününü kapatıyor, birçok işletmeci ayakta duracak gücünün kalmadığını dile getiriyor.

Faize Kaçan Sermaye, Üretimden Uzaklaşıyor

Bölgede konuştuğumuz çok sayıda esnaf ve küçük tüccar, sermayenin üretim ve ticaretten çekilip faize yöneldiğine dikkat çekiyor. “Parası olan üretmek istemiyor, bankaya yatırıyor, faizden kazanıyor. Biz ise borçla, krediyle ayakta kalmaya çalışıyoruz,” sözleri, yaşanan bu kırılmanın ekonomik karşılığını özetliyor.

“Ticaret Odaları Bizi Duymuyor”

Tahtakale, Mercan ve Mahmutpaşa çevresinde faaliyet gösteren esnaf, ticaret odalarının ve sektör temsilcilerinin kendileriyle ilgilenmediğinden yakınıyor. “Ne halimiz soruluyor ne de dertlerimiz hükümete aktarılıyor. Odamız var ama bize yok,” diyerek yaşadıkları yalnızlığı dile getiriyorlar.

İSTOÇ’ta da Farklı Değil: “Dayanacak Gücümüz Kalmadı”

Benzer bir tablo İSTOÇ’ta da hakim. Binlerce işletmenin faaliyet gösterdiği bu dev ticaret merkezinde satışlar durmuş durumda. Özellikle kredi yükü altındaki küçük ve orta ölçekli işletmeler için iflas kaçınılmaz hale geliyor. “Bir iki ay daha dayanabiliriz ama sonrası karanlık,” diyen birçok tüccar, ekonomiyi canlandıracak bir müdahale bekliyor.

Kredi Kartı Borçları Esnafın Belini Büküyor

Yaşanan ekonomik daralma, yalnızca ticareti değil, esnafın bireysel mali dengesini de altüst etmiş durumda. Pek çok esnaf, artık kredi kartlarının asgari tutarlarını bile ödeyemez hale geldiğini belirtiyor. Günlük nakit akışının durması, hem işyerinde hem evde ekonomik sıkıntıyı derinleştiriyor. “Mal satamıyoruz, ödeme yapamıyoruz. Kartın limiti dolmuş, asgarisi bile ödenemiyor. Faiz üstüne faiz biniyor,” diyen işletmeciler, borç sarmalından çıkamadıklarını vurguluyor.

Yüksek Kiralar Ayakta Kalmayı İmkânsız Hale Getiriyor

Bölgedeki esnafın en çok yakındığı konuların başında ise işyerlerinin fahiş kira bedelleri geliyor. Ekonomik durgunluk nedeniyle cirolar düşerken, kira maliyetlerinin hala yükselmeye devam ettiğine dikkat çeken esnaflar, “Satışlarımız yarıya düştü ama kira iki katına çıktı. Her ay çalışıp sadece kirayı ödeyip dükkânı zor açık tutuyoruz,” sözleriyle durumun vahametini ortaya koyuyor. Birçok küçük işletme sahibi, bu gidişatın böyle devam etmesi halinde kepenk indirmek zorunda kalacağını söylüyor.

Çözüm Çağrısı: “Faizler Düşsün, Ticaret Canlansın”

Esnafın ve küçük tüccarın en önemli talebi, faizlerin düşürülmesi. Yüksek faiz ortamında krediye ulaşmanın zorlaşması, ticaretin dönmesini neredeyse imkânsız hale getiriyor. “Ekonomiyi canlandırmak istiyorsak önce üretimi ve ticareti teşvik etmemiz lazım. Bunun yolu da düşük faiz ve erişilebilir finansmandan geçiyor,” görüşü, bölgede adeta ortak bir ses olmuş durumda.

İstanbul’un tarihî ticaret bölgelerinde yaşanan bu ekonomik durgunluk, yalnızca esnafı değil, şehrin ve ülkenin ekonomik yapısını da tehdit ediyor. Sektör temsilcileri, odalar ve yetkililer artık bu sese kulak vermeli; çünkü ticaretin kalbi atmazsa, ekonominin diğer organları da işlevini yitirir.

Bu video bugün kayda alındı. Tarakçılar Caddesi'ndeki dükkanlar sessizliğe bürünmüş durumda.