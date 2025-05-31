Açıklamada, "Bazı vatandaşların banka hesaplarını para karşılığında üçüncü kişilere kullandırdığı ya da hesap bilgilerini paylaşarak suç teşkil eden işlemlere dolaylı yoldan dahil olduğu görülmektedir. Bu tür eylemler, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi ağır suçlara zemin hazırlamakta, hesap sahipleri ise ciddi hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadır" denildi.

“Sadece hesabımı verdim” demek kurtarmıyor

Bakanlık, hesap sahibinin bilgisi dahilinde yapılan işlemlerin yasal sorumluluğunu ortadan kaldırmadığına dikkat çekerek şu uyarıyı yaptı:

“‘Ben sadece hesabımı verdim, işlemi ben yapmadım’ gibi ifadeler, yasal süreçte geçerli bir savunma olarak kabul edilmemektedir. Bu durum hapis cezası, adli para cezası ve bankacılık işlemlerine erişimin kısıtlanması gibi sonuçlar doğurabilir.”

Hesap bilgilerinizi paylaşmayın!

Ticaret Bakanlığı, IBAN, dijital bankacılık şifreleri, banka kartları ve kimlik bilgilerinin hiçbir şekilde başkalarıyla paylaşılmaması gerektiğini belirtti. Açıklamada, “Kolay para kazanma vaadiyle yapılan tekliflere asla itibar edilmemeli. Hesap üzerinden yapılan tüm işlemler ilk etapta sahibinin bilgisi dahilinde kabul edilir ve sorumluluk hesap sahibine aittir” denildi.

Şüpheli durumları bildirin

Bakanlık, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’a da atıfta bulunarak, başkasının hesabına işlem yapan kişilerin bu durumu yazılı olarak bankalarına bildirmemeleri halinde cezai yaptırımlarla karşılaşabileceklerini hatırlattı.

Vatandaşlara şu çağrıda bulunuldu:

“Finansal güvenliğin sağlanması bireyin kendi sorumluluğundadır. Şüpheli bir durumla karşılaşıldığında derhal bankalar veya ilgili yetkili kurumlara bilgi verilmelidir. Kişisel finansal bilgilerin korunması, sadece bireyin değil toplumun genel huzuru açısından da büyük önem taşımaktadır.”

Ticaret Bakanlığı, vatandaşları bilinçli ve dikkatli olmaya davet ederek, kişisel banka hesaplarının yalnızca şahsi ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmasını ve hiçbir şekilde başkalarının kullanımına sunulmamasını önemle vurguladı.