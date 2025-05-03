Ziyarette Bakan Bolat’ı, Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu, Ekovitrin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve CEO’su Şeref Özata ile Yayın Kurulu Üyesi Bilal Koçak karşıladı.

EKONOMİ MEDYASININ STRATEJİK ROLÜNE VURGU

Ekovitrin yöneticileriyle yapılan görüşmede Bakan Bolat, Ekovitrin’in doğru, tarafsız ve vizyoner ekonomi haberciliğinin Türkiye’nin kalkınmasında önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Bolat, “Ekovitrin’in 25. gümüş yılında, yayın politikasını bozmadan yatırımcıyı bilgilendirmek, girişimciyi cesaretlendirmek ve kamuoyu farkındalığını artırmak açısından kritik bir misyon üstlendi. İnşallah 50. altın yılını da görür ve bizler de buna şahit oluruz.” dedi.

Bakan Bolat Şeref Özata’ya verdiği özel röportajda: “Ekovitrin dergisi, ekonomi dergiciliğinde gerçekten bayraktarlık yapan güzide bir medya kuruluşumuz. Kendilerini çok uzun yıllardır tanıyor ve takip ediyorum. Çekirdekten yetişmiş, gazeteciliği en iyi şekilde icra eden arkadaşlarımızın kurduğu Ekovitrin Dergisi, ve Ekovitrin Medya Grubu, iş dünyasındaki, ekonomideki gelişmeleri, sektörel haberleri özellikle Türkiye’nin dışa açık vizyonunu, ekonomik gelişmeleri halkımıza kamuoyuna yansıtan titiz ve şeffaf bir medya kuruluşu. Ben arkadaşlarımızı kutluyorum, 25. gümüş yılını kutluyorlar. İnşallah 50. altın yılını da birlikte başarırsanız bizler de inşallah o günleri görürüz. Ekovitrin Medya Grubu’nun sahiplerinden yöneticilerinden medya emekçilerine ve idari personele kadar hepsini yürekten tebrik ediyorum. Hepsine daha hayırlı, daha başarılı uzun ömürler ve çalışma yılları temenni ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu, Bakan Bolat’a teşekkür ederek, “Sayın Bakanımızın ziyareti, hem medya grubumuza hem de ekonomi yayıncılığına verilen değerin bir göstergesidir. Türkiye’nin ekonomik dönüşümünü ve başarı hikâyelerini aktarmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Ekovitrin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve CEO’su Şeref Özata ise yaptığı açıklamada, “Sayın Bakanımızın ziyareti bize güç verdi. Ekovitrin olarak, Türkiye’nin ekonomik potansiyelini ve yatırım fırsatlarını dünya kamuoyuna tanıtmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Yayın Kurulu Üyesi Bilal Koçak da, “Türkiye ekonomisinin vizyonunu ve hedeflerini kamuoyuna en doğru şekilde aktarmak bizim en önemli sorumluluğumuz.” şeklinde konuştu.