2028'de 631 Uçak, 37 Milyar Dolar Gelir Hedefi

Paylaşılan tabloya göre, THY 2028 yılında uçak sayısını 631’e, toplam gelirini ise 37 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyor. Bu stratejik büyüme planı, havacılık sektöründeki küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

2003'ten Bugüne Büyük Atılım

Bilal Ekşi, THY’nin yıllar içindeki büyümesini vurgulayarak, "2003 yılında sadece 65 uçağımız vardı ve dünyada uçak sayısında 35'inci sıradaydık. Bugün 9'uncu sıradayız. Türkiye büyüyor, THY yüksek uçuyor" ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları, pandemi sonrası hızlanan hava taşımacılığı talebi ve yeni hat açılışlarıyla, küresel ölçekteki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. 500’üncü uçak ile birlikte filoda tarihi bir dönüm noktasına ulaşan THY, 2033 yılına kadar dünyanın en büyük havayolu şirketleri arasındaki yerini daha da sağlamlaştırmayı amaçlıyor.