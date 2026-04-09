Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevine Prof. Dr. Murat Şeker, Genel Müdürlük koltuğuna ise Ahmet Olmuştur getirildi. İki isimle birlikte yönetim kurulu üyeliklerinde de yenilenme yaşandı ve şirket içindeki yeni görevlendirmelerin önünü açtı.

Prof. Dr. Murat Şeker Kimdir?

Kariyeri başarılarla dolu Prof. Dr. Murat Şeker, Genel Kurul öncesine kadar Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdür (Mali) Yardımcısı ve Yönetim Kurulu ile İcra Komitesi Üyesi olarak görev yapıyordu. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden bölüm ikincisi olarak mezun olmuştur. 2002’de Sabancı Üniversitesi’nde Ekonomi yüksek lisansını, 2008’de ise Minnesota Üniversitesi (ABD) Ekonomi doktorasını tamamlamıştır. Doktora sürecinde Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, Para ve Bankacılık, Kamu Finansmanı ve Mikroekonomi dersleri vermiştir.

2008–2013 yılları arasında Dünya Bankası’nın Finansal ve Özel Sektör Gelişimi Başkan Yardımcılığı’nda Ekonomist olarak görev yapmış; inovasyon, girişimcilik, uluslararası ticaret ve büyüme konularında raporlar hazırlamış ve iki kez Dünya Bankası Baş Ekonomist Şeref Ödülü kazanmıştır.

2013–2016 yılları arasında Ziraat Bankası’nda Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı olarak görev yapmış; aynı dönemde Ziraat Yatırım, Ziraat Hayat ve Emeklilik ile Ziraat Sigorta şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Temmuz 2016’da THY Genel Müdür (Mali) Yardımcısı olarak atanmış ve finansman, hazine operasyonları, muhasebe, satın alma ve yatırımcı ilişkileri alanlarından sorumlu olmuştur. Mart 2021’den bu yana THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Ayrıca THY Teknik A.Ş. ve SunExpress yönetim kurullarında da üyedir.

2015–2018 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde yarı zamanlı eğitmenlik yapan Prof. Dr. Şeker, Aralık 2025’te profesör unvanını almıştır.

Ahmet Olmuştur Kimdir?

Uzun yıllar Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Olmuştur, 1980 yılında İstanbul’da doğmuştur. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Olmuştur, yüksek lisans eğitimini ise Long Island University (New York), European Business School (Londra) ve Pôle Universitaire Léonard de Vinci (Paris) kurumlarında dönüşümlü olarak tamamlamıştır.

İş hayatına 2000 yılında THY Çağrı Merkezi’nde başlayan Olmuştur, ardından Gelir Yönetimi Başkanlığı’nda Uçuş Analisti olarak görev yapmıştır. Daha sonra Genel Dağıtım Sistemleri Müdürü, Gelir Yönetimi Müdürü ve Gelir Yönetimi Başkanı pozisyonlarında çalışmıştır. 2014–2023 yılları arasında Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Olmuştur, 2023’ten bu yana THY Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı görevini yürütmektedir.

Ahmet Olmuştur, aynı zamanda SunExpress, THY Teknik A.Ş. ve IATA Dağıtım Danışma Konseyi görevlerini sürdürmektedir. Uçuş ağı planlaması, fiyatlandırma stratejileri, satış, pazarlama, müşteri deneyimi ve Miles&Smiles sadakat programından sorumludur. İngilizceyi akıcı konuşan Olmuştur, başlangıç düzeyinde Arapça ve Osmanlı Türkçesi bilmektedir.

Ayrıca, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, Türkiye Golf Federasyonu, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı ve DEİK/Türkiye–Almanya İş Konseyi’nin aktif üyesidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

THY’nin yeni yönetimiyle birlikte, havayolu şirketinde stratejik kararların ve operasyonel atamaların önümüzdeki dönemde hız kazanması bekleniyor.