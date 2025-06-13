Bakan Uraloğlu, “Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, ilgili havayolu işletmelerimiz, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e düzenlenen tüm seferlerini iptal etmiştir,” ifadelerini kullandı.

13 Haziran sabahı İsrail’in İran’a karşı başlattığı hava saldırılarının ardından İsrail, İran, Irak ve Suriye hava sahalarının geçici olarak uçuş trafiğine kapatıldığı bildirildi. Uraloğlu, yayımlanan NOTAM’lar (Havacılara Bilgi Notu) doğrultusunda Tel Aviv, Tahran ve Bağdat hava sahalarının uçuşlara kapandığını belirtti.

Bakan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün ve havayolu şirketlerinin aldığı önlemler doğrultusunda riskli hava sahalarının kullanılmaması yönünde uçuş rotalarının yeniden planlandığını açıkladı. “Yolcu ve uçuş ekiplerinin güvenliği en öncelikli konumuzdur. Sürece ilişkin oluşturulan kriz masası çalışmalarını sürdürüyor,” dedi.

Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgilere göre, şu an için herhangi bir yolcu ya da personelin risk altında olmadığı belirtildi.

Yaşanan gelişmeler, Türkiye’den Orta Doğu ülkelerine yapılacak seyahat planlarını etkilerken, vatandaşların güncel uçuş bilgilerini havayolu şirketlerinin resmi kanallarından takip etmeleri uyarısında bulunuldu.