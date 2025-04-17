2019-2020 sezonunda profesyonel liglerde 125 takım mücadele ederken, COVID-19 pandemisi döneminde Kulüpler Birliği’nin talebi doğrultusunda ligden düşme uygulamasının kaldırılması sonucu takım sayısı 2020-2021 sezonunda 145’e yükselmişti. Süper Lig’in o sezon 21 takımla oynanması da bu artışın en önemli nedenlerinden biri olmuştu.

TFF, sonraki yıllarda liglerdeki takım sayılarını azaltmayı planlasa da 2023 yılında yaşanan deprem felaketi, bu süreci sekteye uğrattı. Depremden etkilenen bazı kulüplerin ligden çekilmesiyle birlikte hedeflenen yapısal değişiklikler ertelendi.

Alınan son karara göre, 2025-2026 sezonundan itibaren profesyonel liglerde kademeli bir küçülmeye gidilecek. Şu anda 139 olan profesyonel takım sayısının, liglerden düşme ve çıkma uygulamaları doğrultusunda 120’ye kadar indirilmesi planlanıyor. Bu adımın, liglerin rekabet kalitesini artırmayı ve kulüplerin mali sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

TFF yetkilileri, alınan kararın uzun vadede Türk futbolunun daha sağlıklı bir yapıya kavuşması için atılan önemli bir adım olduğunu vurguladı.