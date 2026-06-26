Ay-yıldızlılar, D Grubu'ndaki son maçında ev sahibi ABD'yi uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup ederek taraftarına moral veren bir kapanış yaptı.

Los Angeles'ta oynanan karşılaşma nefes kesen anlara sahne oldu. Mücadeleye hızlı başlayan ABD, henüz 3. dakikada Trusty'nin golüyle öne geçti. Erken gelen gole rağmen oyun disiplininden kopmayan Milliler, 10. dakikada Arda Güler'in klas golüyle eşitliği sağladı. İlk yarının son bölümünde sahneye çıkan Orkun Kökçü ise 31. dakikada attığı golle Türkiye'yi soyunma odasına 2-1 üstün götürdü.

İkinci yarıda baskısını artıran ABD, 49. dakikada Berhalter'in golüyle yeniden dengeyi sağladı. Karşılıklı ataklarla geçen mücadelede her iki ekip de galibiyet için risk alırken, son sözü uzatma dakikalarında A Milli Takım söyledi. 90+8. dakikada Kaan Ayhan'ın kaydettiği gol, hem maçı hem de Türk futbolseverlerin turnuvadaki son gecesini zaferle taçlandırdı.

Büyük beklenti vardı, hayal kırıklığı erken geldi

2026 Dünya Kupası öncesinde genç ve yetenekli kadrosuyla dikkat çeken A Milli Takım'dan beklentiler oldukça yüksekti. Ancak gruptaki ilk iki karşılaşmada ortaya konan performans, hem futbol otoritelerini hem de milyonlarca taraftarı hayal kırıklığına uğrattı. Alınan mağlubiyetler, son maç öncesinde Türkiye'nin son 16 turu umutlarını sona erdirdi.

Her ne kadar gruptan çıkma hedefi gerçekleşmese de Milliler, turnuvaya mücadeleyi bırakmayan karakterini göstererek veda etti. ABD karşısında geriye düşmesine rağmen iki kez geri dönmeyi başaran ay-yıldızlı ekip, son saniyeye kadar pes etmeyen oyun anlayışıyla gelecek adına umut verdi.

Dünya Kupası'na galibiyetle nokta

Bu sonuçla A Milli Takım, D Grubu'nu 3 puanla son sırada tamamlayarak 2026 Dünya Kupası'na veda etti. ABD ise 6 puanla grubunu lider tamamlayarak adını bir üst tura yazdırdı.

Turnuva hedeflenen şekilde sonuçlanmasa da, son düdüğe kadar mücadeleden vazgeçmeyen Milliler, Dünya Kupası serüvenini unutulmayacak bir galibiyetle tamamladı. Özellikle uzatma dakikalarında gelen zafer golü, Türk futbolseverlere buruk ama gurur dolu bir veda yaşattı.