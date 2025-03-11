Ekol TV'ye konuşan Hacıosmanoğlu, "Ben kimseye 'asla' gibi bir laf söylemedim. Bir şey söylersem, açıklama yaparsam hepiniz duyarsınız." ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Kulüpler şunu istedi, bunu istedi diye bir karar alacak değiliz. Almayız. Birlikte oturup karar alacağız." diyerek sürecin ortak bir değerlendirme ile yürüyeceğine işaret etti.

TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz da konuyla ilgili açıklamasında, yabancı hakem konusunda henüz kesinleşmiş bir karar olmadığını belirtti.

Bu arada Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı derbi maçında yabancı hakem görev alması için TFF'ye resmi başvuruda bulundu. Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin de derbi maçlarında yabancı hakem atanması fikrine sıcak baktığı ifade ediliyor.

TFF’nin bu konuda alacağı son karar futbol camiasında merakla bekleniyor.