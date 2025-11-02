TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 11. haftasında Isparta 32 Spor FK, sahasında karşılaştığı Ankara Demirspor’u 4-0 mağlup etti.
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Birkan Altındaş, Gürcan Uslu, Hakan Özler
Isbaş Isparta 32 Spor: Onur Behiç Özalgan, İsmail Hakkı Doğan (Bedirhan dk. 83), Kamil İçer (Yiğithan dk. 83), Ertuğrul Kurtuluş, Hüseyin Öztürk, Kaan Yüksel, Alperen Pak (Alperen dk. 80), Kerem Baykuş (Abdülkerim dk. 66), Hasan Kaya (Cem Özdemir dk. 80), Rıdvan Dönmez, Baran Başyiğit
Ankara Demirspor: Hüseyin Koç, Murat Karadeniz, Furkan Işıkdemir, Tolunay Artuç (Eralp dk. 46), Mert Aktaş, Hasanege Akdoğan (Kerem dk. 46), Gökhan Kurumuş, Batuhan Süer, Enes Albak (Kadir Subaşı dk. 68), İsa Halidi (Leon Çalışkan dk. 46), Atakan Dama (Ömer dk. 81)
Goller: Kerem Baykuş (dk. 39), Alperen Pak (dk. 45+4), Hasan Kaya (dk. 80), Cem Özdemir (dk. 90+1) (Isparta 32 Spor)
Sarı kartlar: Alperen, Rıdvam, Abdülkerim (Isparta 32 Spor), Atakan (Ankara Demirspor)