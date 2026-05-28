Sosyal güvenlik sisteminde norm birliğinin tam anlamıyla sağlanamadığını ifade eden Palandöken, Bağ-Kur’luların halen 9 bin prim günüyle emekli olabildiğini, SSK’lı çalışanlarda ise bu sürenin 7 bin 200 gün olduğunu hatırlattı. Esnafın hem yüksek prim ödediğini hem de primlerini kendi kazancıyla yatırmak zorunda kaldığını vurgulayan Palandöken, ekonomik şartların birçok esnafı zor durumda bıraktığını söyledi.

“Bağ-Kur’lu esnaf dükkanında satış yapacak ki primini yatırabilsin” diyen Palandöken, çok sayıda esnafın prim borcu bulunduğunu belirtti. Sosyal devlet anlayışı gereği tüm sigorta kollarında eşitliğin sağlanması gerektiğini kaydeden Palandöken, prim gün sayısındaki farklılığın giderilmesinin önemli bir beklenti olduğunu ifade etti.

Esnafın sağlık hizmetlerine erişimde de sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Palandöken, Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla sağlık hizmetlerinden yararlanılabildiğini ancak prim borçları nedeniyle ilaç temininde sorun yaşandığını söyledi. Prim borçlarının yapılandırılması ve ödeme kolaylığı sağlanması gerektiğini dile getiren Palandöken, düzenlemenin bu yasama döneminde hayata geçirilmesini umut ettiklerini belirtti.

Yaklaşık nüfusun üçte birini ilgilendiren Bağ-Kur düzenlemesinin yalnızca esnaf için değil, toplumun geniş kesimleri açısından önem taşıdığını ifade eden Palandöken, “Esnaf yıllardır beklediği bu düzenlemenin artık hayata geçirilmesini istiyor” dedi.