Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği mahallede tamamlanan yeni konutlara yerleşen depremzedeler, yaşadıkları acının ardından yeniden yuvalarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

6 Şubat depremlerinde Hatay genelinde binlerce bina yıkılırken yaklaşık 25 bin kişi yaşamını yitirmişti. En ağır hasarın oluştuğu bölgelerden biri olan Emek Mahallesi ise deprem sonrası tamamen harabeye dönmüştü. Enkazların kaldırılmasının ardından boş araziyi andıran mahalle, yürütülen yeniden inşa çalışmalarıyla modern ve depreme dayanıklı konutlara kavuştu.

Mahalle sakinleri, yeni yaşam alanlarında bir araya gelerek Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı öncülüğünde şükür namazı kıldı. Namaz sonrası vatandaşlar, yeni evine taşınan mahalle sakinlerinden Mehmet Koca’nın evine misafir oldu ve dualar etti.

Mahallede yeniden hayatın başladığını ifade eden Muhtar Celal Sarı, deprem öncesinde bölgenin canlı ve kalabalık bir yer olduğunu belirterek, “Depremden sonra her yer dümdüz olmuştu. Şimdi ise evlerimiz tamamlandı. Çocuklarımızın yeniden bu parklarda oynamasını görmek istiyoruz. Şükür namazımızı da bu nedenle kıldık. İnşallah en kısa sürede tüm komşularımız mahallemize geri dönecek” dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Koca ise deprem sonrası bir süre şehir dışında yaşadığını belirterek, “Yeni evimize geleli iki gün oldu. Şükürler olsun yeniden mahallemize döndük. Bütün komşularımızın da evlerine dönmesini istiyoruz. Allah’ın izniyle daha güzel günler göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Depremzedeler, tamamlanan konutlarla birlikte mahallede sosyal hayatın yeniden canlanmasını beklediklerini söyledi.