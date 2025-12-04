Yapay zekâ tabanlı seslendirme ile hazırlanan eser, kısa sürede sosyal medyada geniş kitlelere ulaşarak büyük beğeni topladı.

KIZILELMA’nın Tarihi Testi Sürmene’de Coşkuyla Karşılandı

Bayraktar KIZILELMA’nın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği testte, görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vurması dünya havacılık tarihinde bir ilki temsil etti. Bu başarı, teknik liderliğini Selçuk Bayraktar’ın yürüttüğü Baykar’ın savunma sanayisindeki rolünü bir kez daha ön plana çıkardı. Başarının ardından Trabzonlu müzik öğretmeni Zafer Demir’in hazırladığı şarkı, bölge halkı ve savunma teknolojilerine ilgi duyan kullanıcılar tarafından beğeniyle paylaşıldı.

“Bir Çağın Kapısı Gökte Açıldı” Dizeleri Dikkat Çekiyor

Söz ve düzenlemesi Zafer Demir’e ait olan “Vur İHA Vur SİHA” şarkısında Bayraktar’ın Türk savunma sanayisine katkıları ön plana çıkarılıyor.

Eserin sözlerinde yer alan:

“Bir çağın kapısı gökte açıldı,

Düşmanın üstüne ateş saçıldı.

Selçuk Bayraktar’dır bu işin başı,

Eğilmez Türklerin çatılan kaşı.”

dizeleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Demir, yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı yapay zekâ tabanlı seslendirme programıyla eserini dijital ortamda profesyonel bir biçimde seslendirdiğini belirtti.

“Bizim İçin Güzel İşler Yaptı, Biz de Ona Böyle Teşekkür Ettik”

Şarkının beklediğinden çok daha fazla ilgi gördüğünü söyleyen Demir, çalışmalarının tamamen milli duygularıyla şekillendiğini ifade etti:

“Sanatçı kimliğim yok ama milli ve manevi duyguları yüksek biriyim. Selçuk Bayraktar’ın hemşehrisi olarak yaptığı çalışmalara kayıtsız kalamazdım. Bir yıldır yapay zeka üzerine uğraşıyorum. Evimi küçük bir stüdyo haline getirdim. Selçuk Bey için yazdığım bu eseri aranje edip sosyal medyada paylaştım. Bizim için güzel işler yaptı, biz de ona böyle teşekkür ettik.”

Demir ayrıca Bayraktar’ın tüm videolarını takip ettiğini, Özdemir Bayraktar’ın attığı temelin bugün meyvelerini verdiğini vurguladı.

“Milli Duyguları Kabaran İnsanlara Bir Şeyler Sunmak İstedim”

Eseri yazma amacının, kendisi gibi milli duygularla gururlanan insanlara hitap edebilmek olduğunu söyleyen Demir, Selçuk Bayraktar ile bir araya gelmeyi çok istediğini belirtti:

“Amacım, duyunca göğsü kabaran insanlara bir şeyler dinletebilmekti. Bu işten ticari bir beklentim yok. Selçuk Bayraktar’ı siyasi ilişkileri için değil, Türkiye’ye hizmet ettiği için destekliyorum. Bu ülkeye katkı sağlayan kim olursa olsun ayrım yapmadan arkasında durmak gerektiğine inanıyorum.”