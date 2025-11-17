Ensonhaber.com'a konuşan Erbaş, sokak köpekleri ve kedilerin bakteri taşıyıcıları olduğunu belirterek, özellikle çiğ mama verilmesinin tehlikeli olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Erbaş, “Şu andaki salgının en büyük sebebi, çiğ mamanın kedi ve köpeklere verilmesidir. Sokak hayvanları bakteri saçıyor. İnsanlar hayvanları sevdikten sonra ellerini yıkamazsa, bakteriyi alabilir. Kedi ve köpekler taşıyıcıdır. Kolonizasyon, yani mikrobun her yere yapışması, hayvanlara verilen mamalardan kaynaklanıyor” dedi.

Erbaş ayrıca sokak hayvanlarına yönelik lobilere de tepki göstererek, “Her şey olabilir, kediye laf söyleyemezsin, köpeğe laf söyleyemezsin. Yeter artık. Bu lobi bir hizaya gelmeli” ifadelerini kullandı.

Dışkı ve Çiğ Mama Tehlikesi

Prof. Dr. Erbaş, sokaklarda kedi ve köpek dışkısının yaygın olduğunu belirterek, apartmanlara kadar yayılan bu sorunun halk sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Çiğ tavuk ve mamaların hayvanların bağırsaklarında bakterileri çoğalttığını belirten Erbaş, “Sokaklara atılan mamalar yağmur ve suyla birleşiyor. Kediler bunları yiyor ve salmonella, E.coli gibi tehlikeli bakteriler yayılıyor” uyarısında bulundu.

Çocukların sokak hayvanlarını sevmesinin de risk oluşturduğunu ifade eden Erbaş, “Bu vakalar artacak. Sadece gıda işletmeleri değil, kolonizasyon her yerde. Hayvana çiğ mama vermek, bakterilerin her yere yayılmasına neden oluyor” dedi.

Prof. Dr. Erbaş’ın uyarıları, başıboş hayvanlar ve halk sağlığı arasındaki ilişkinin önemine dikkat çekerken, özellikle çiğ mama kullanımının ve hijyen kurallarına dikkat edilmemesinin salgın hastalık riskini artırdığı vurgulanıyor.