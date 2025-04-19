Yapılan açıklamaya göre, Emre Tezmen’in sahip olduğu A ve B grubu paylar, 49.000.500 TL’den 49.005.000 TL’ye yükseldi. Böylece Tezmen’in şirketteki ortaklık oranı %98,00’dan %98,01’e çıktı. Gül Ayşe Çolak’ın %1,95 oranındaki hisselerinde ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Öte yandan, mevcut ortaklardan Mustafa Metin Seyhan ve Ayşegül Kaya ellerindeki tüm hisseleri devretti. Tolga Dıramalıol ise yeni ortaklar arasına katılarak A ve B grubu hisselerle şirkete %0,03 oranında ortak oldu. Bülent Uygun’un paylarında ise herhangi bir değişiklik olmadı; ortaklık yapısındaki yeri korundu.

Söz konusu değişimlere rağmen şirketin toplam sermaye büyüklüğü 50.000.000 TL olarak sabit kaldı.