Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre artık bir kişi adına sınırsız sayıda telefon hattı açılamayacak. Kriterlere uymayan ve aktifliği teyit edilemeyen hatlar ise tamamen kapatılacak.

Elektronik haberleşme sektöründe tüketici haklarını korumaya yönelik kritik bir düzenleme yürürlüğe giriyor. BTK tarafından hazırlanan yeni yönetmelik değişikliğiyle, aynı kişi üzerine açılabilecek mobil ve sabit hat sayısına net bir üst sınır getirildi.

İşte 25 Haziran’da yürürlüğe girecek yeni düzenlemenin öne çıkan detayları ve hayatımızı etkileyecek noktalar:

Operatörler Sınırı Geçemeyecek

Yeni kararla birlikte, GSM ve telekomünikasyon operatörleri, BTK’nın belirlediği tavan sınırın üzerinde hat açılışı yapamayacak. Bu sınır hem bireysel (gerçek kişi) hem de kurumsal (tüzel kişi) abonelikler için geçerli olacak. Düzenlemenin, özellikle başkalarının kimlik bilgileriyle toplu hat açarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmesi bekleniyor.

Her 3 Ayda Bir Kimlik Kontrolü Yapılacak

Operatörler artık hatları açtıktan sonra takibi bırakamayacak. Yönetmelik uyarınca, her 3 ayda bir tüm abonelerin aktiflik durumu mercek altına alınacak.

Bireysel aboneler ve kurumsal yetkililerin T.C. kimlik numaraları, İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) üzerinden düzenli olarak kontrol edilecek.

Kurumsal abonelerin ise şirket veya tüzel kişiliklerinin aktif olarak devam edip etmediği yine aynı sistem üzerinden sorgulanacak.

Teyit Edilemeyen Hatlar Önce Kısıtlanacak, Sonra Kapatılacak

Yapılan 3 aylık kontrollerde aktifliği veya kimliği teyit edilemeyen hatlar için süreç şu şekilde işleyecek:

Aşama Süre / Aksiyon 1. Uyarı Aktifliği teyit edilemeyen aboneye 24 saat içinde SMS ile bilgilendirme yapılacak. 2. Kısıtlama Verilen sürede teyit sağlanamazsa, 30 gün içinde hatlar kullanıma kısıtlanacak (arama/internet kısıtı). 3. İptal Kısıtlamaya rağmen 90 gün içinde doğrulama yapılmayan hatlar tamamen kapatılacak.

Şirket Yetkilisi Değişen Kurumlara Özel Muafiyet

Eğer bir kurumsal abonenin (şirketin) tüzel kişiliği devam ediyor ancak sistemdeki şirket yetkilisinin aktifliği teyit edilemiyorsa, hatlar hemen kapatılmayacak. Şirket mağduriyeti önlemek adına hatlara kısıtlama uygulanmayacak; ancak operatöre yeni bir yetkili tanımlanana kadar o hat üzerinden yeni hiçbir abonelik işlemi gerçekleştirilemeyecek.

Yürürlük Tarihi: Elektronik haberleşme sektöründe dengeleri değiştirecek bu yeni düzenlemeler 25 Haziran 2026 tarihi itibarıyla resmen uygulanmaya başlanacak.