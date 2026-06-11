Elektronik haberleşme sektöründe güvenliği en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen iki yeni yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlandığını belirten Bakan Uraloğlu, yeni kuralların 25 Haziran 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğini müjdeledi. Yapılacak düzenlemelerle kimlik doğrulama süreçleri dijitalleşirken, sahipsiz hatlar tek tek kapatılacak ve kişi başına açılabilecek hat sayılarına net sınırlar getirilecek.

"Vatandaşlarımızın Mağduriyetine Son Vereceğiz"

Suç örgütlerinin sahte hatlar üzerinden yürüttüğü faaliyetler nedeniyle masum vatandaşların ciddi mağduriyetler yaşadığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Başkaları adına kayıtlanan hatlar nedeniyle vatandaşlarımız haberi dahi olmadan icra takipleri, davalar ve hatta ceza soruşturmalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu mağduriyetlerin önüne geçmek ve elektronik haberleşme sektöründe güvenliği artırmak amacıyla ilave tedbirleri devreye alıyoruz."

Kimlik Doğrulamada Biyometrik ve Dijital Dönem

Yeni dönemde, elektronik ortamda güvenli şekilde doğrulanması mümkün olmayan eski nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da meslek kartları ile artık yeni abonelik yapılamayacak.

Ulusal Şifrelerle Teyit: Abonelik başvurusu yapan kişinin, belgenin gerçek sahibi olup olmadığı; yüz veya parmak izi özeti, e-Devlet şifresi ya da T.C. Kimlik Kartı (TCKK) şifresi gibi yöntemlerle doğrulanacak.

Geçici Kimlik ve Pasaport: Kimlik kartını kaybedenlerin geçici kimlik belgeleriyle işlem yapabilmesi için yüz verisi gibi ek güvenlik adımları uygulanacak.

Yabancı Uyruklulara Sıkı Takip: Yabancı uyruklu kişilerin aboneliklerinde e-pasaport kullanılacak. Elektronik doğrulama imkanı yoksa Göç İdaresi Başkanlığı'nın Göç-Bil sistemi üzerinden biyometrik veri kontrolü yapılacak. Diplomatların kimlikleri ise Dışişleri Bakanlığı tarafından e-Devlet üzerinden teyit edilecek.

Üç Ayda Bir Denetim: Sahipsiz Hatlar Kapatılacak

Operatörlerin mevcut aboneleri düzenli olarak filtreleyeceğini belirten Uraloğlu, "Üç ayda bir yapılacak kontrollerle ölüm, faaliyet izni iptali, fesih ve benzeri nedenlerle doğrulanamayan abonelikler tespit edilerek kapatılacak. Böylece sahipsiz hatların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçeceğiz" dedi. Ayrıca, mevcut yabancı abonelerin kimlikleri de yeniden doğrulanacak ve onaylanmayan hatlar 6 ay içinde tamamen kapatılacak.

Hat Sayılarına Sıkı Sınırlama: Kim Kaç Hat Alabilecek?

Yeni düzenlemeyle birlikte, kötü niyetli kullanımların engellenmesi adına bireysel ve kurumsal aboneliklere hat sınırı getirildi. Belirlenen limitlerin üzerinde hattı olanlara, hatlarını 6 ay içinde ücretsiz devretme veya feshetme hakkı tanınacak.

Bireysel Abonelik Sınırları:

Türk Vatandaşları: En fazla 6 hat

Yerleşik Yabancılar: En fazla 3 hat

Turistler: En fazla 1 hat Engin Aksoy: ''Mart 2026 sonu itibarıyla son bir yılda 28,8 milyar TL yatırım yaptık'' İçeriği Görüntüle

Kurumsal ve Ticari Abonelik Sınırları:

Kurumsal Aboneler: En fazla 100 hat

Mikro İşletmeler: En fazla 200 hat

Küçük İşletmeler: En fazla 500 hat

Siyasi Partiler, Sendikalar, Vakıf ve Dernekler: En fazla 2.000 hat

Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ): En fazla 2.000 hat