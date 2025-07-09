TEI'nin sosyal sorumluluk yaklaşımıyla kurumsal aile kültürünü pekiştirmeyi hedeflediği yaz okulu programına bu yıl 8-12 yaş aralığındaki 300'ün üzerinde çocuk katıldı. Katılımcı çocuklar, spor ve sanat alanlarında düzenlenen 10’dan fazla farklı etkinlik ile dolu dolu iki hafta geçirdi.



Yaz okulunda basketbol, futbol, voleybol gibi takım sporlarının yanı sıra tenis, binicilik ve paten gibi bireysel branşlar yer aldı. Çocuklar ayrıca; drama, resim, cam sanatı, seramik atölyesi gibi bireysel alanlarda da kendilerini geliştirme fırsatı elde ettiler. Parkur yarışmaları, sokak oyunları ve sanal gerçeklik deneyimi gibi alanlarda da keyifli vakit geçiren TEI’li çocuklar TEI’nin müze alanını da ziyaret ederek şirketin faaliyet alanlarını ve ürünlerini yerinde görme şansına ulaştılar.



Programın sonunda düzenlenen sertifika töreni ve madalya takdimi ile çocuklar, ailelerinin de katılımıyla keyifli bir kapanış günü yaşadı.