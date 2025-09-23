“Yüksek Enflasyon Ortamında Enflasyon Beklentileri ve Firmaların Kararları: Randomize Kontrollü Deney Bulguları” başlıklı çalışmada, Eylül 2021’deki beklenmedik faiz indirimi bir doğal deney ortamı olarak kullanıldı. TCMB, bu politika şokunun firmaların enflasyon beklentilerinde yarattığı farklılaşmaları, İktisadi Yönelim Anketi (İYA) yanıtları ve idari kayıtlarla birleştirerek analiz etti.

Bulgular, enflasyon beklentilerinde belirgin artış yaşayan firmaların, takip eden dönemde ekonomik koşullara daha kötümser baktığını ve istihdam ile yurt içi satışlarını azalttığını gösteriyor. Ancak aynı firmaların mal ve hizmet alımlarını artırdığı, döviz varlıklarını yükselttiği ve nominal maliyetler artsa da Türk lirası cinsinden borçlanmalarını artırdığı da gözlemlendi.

TCMB, çalışmanın sonuçlarının, yükselen enflasyon beklentilerinin firmalarda hem savunmacı hem de fırsatçı davranışları aynı anda tetiklediğini ortaya koyduğunu belirtiyor. Kur değer kaybına karşı önlem alma ve gelecekte daha düşük finansman maliyetlerini güvence altına alma gibi adımlar, firmaların bu davranışlarını şekillendiriyor.

Merkez Bankası, genel olarak çalışmanın, enflasyon beklentilerinin firma düzeyinde karar süreçlerinde belirleyici rol oynadığını ve makroekonomik oynaklığın yüksek olduğu ortamlarda para politikası kredibilitesinin önemini vurguladığını ifade etti.