Asgari Ücrette Süreç Devam Ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, rakam konuşmak için erken olduğunu belirtti. Işıkhan, tarafların görüşlerinin alındığını ve değerlendirmelerin komisyon süreci içerisinde yapılacağını vurguladı.

Özel Sektörün Yurt Dışı Borcu Arttı

Ekim sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki aya göre 3,4 milyar dolar artarak 210,8 milyar dolara yükseldi. Veriler, dış finansman ihtiyacının devam ettiğine işaret etti.

Deutsche Bank’tan TCMB ve Küresel Piyasa Tahminleri

Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, TCMB’nin her Para Politikası Kurulu toplantısında 200 baz puanlık faiz indirimi yapabileceğini öngördüklerini açıkladı. Bankanın beklentisine göre 2026 yıl sonu politika faizi yüzde 30 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan yabancı kurumların 2026 yıl sonu S&P 500 tahminleri 7.100 – 8.000 puan aralığında şekillenirken, ortalama beklenti 7.650 puan seviyesinde oluştu. En iyimser tahmin 8.000 puan ile Deutsche Bank’tan, en düşük tahmin ise 7.100 puan ile Bank of America’dan geldi.

Trafiğe Kaydedilen Araç Sayısında Artış

Kasım ayında trafiğe kaydedilen motorlu araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarken, yıllık bazda düşüş yüzde 3,1 ile önceki aya kıyasla sınırlı kaldı. Veriler, sektördeki daralmanın hız kestiğine işaret etti.

Türkiye’nin SGP’ye Göre Gelir Performansı

TÜİK ve Eurostat verilerine göre, 2024 yılında Satınalma Gücü Paritesi’ne göre kişi başına GSYH endeksi AB ortalaması 100 iken, Türkiye için 72 oldu. Türkiye, AB ortalamasının yüzde 28 altında kaldı.

Yenilenebilir Enerjide Tarihi Seviye

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, geçen yıl dünyada devreye alınan 451 gigavatlık güneş enerjisi kapasitesinin, en büyük 200 nükleer santralin toplam gücünü aştığını açıkladı. Bu gelişme, küresel enerji dönüşümünün hızlandığını gösterdi.

ABD’de Fed Gündemi Yoğun

ABD Başkanı Trump’ın Fed başkanlığı için Christopher Waller ile görüşmeye hazırlanması dikkat çekti. Fed cephesinde yetkililerden gelen mesajlar ise temkinliydi.

Fed üyesi Waller, faizlerin hâlen nötr seviyenin 50–100 baz puan üzerinde olduğunu belirtirken, Atlanta Fed Başkanı Bostic, ilave faiz indirimlerinin enflasyonu yeniden alevlendirebileceği uyarısında bulundu. Chicago Fed Başkanı Goolsbee ve Goldman Sachs ise 2026’da ilave faiz indirimlerinin mümkün olabileceğini ifade etti.

ECB ve Avrupa’dan Karışık Sinyaller

Rabobank ve Commerzbank ekonomistleri, Euro Bölgesi’nde ekonomik toparlanmanın güçlenmesi halinde 2027 yılında kademeli faiz artışlarının gündeme gelebileceğini öngördü.

Euro Bölgesi’nde Kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,3 gerilerken, yıllık enflasyon yüzde 2,1’e düştü. Almanya’da ise Ifo İş Ortamı Güven Endeksi aralıkta 87,6 puana gerileyerek ekonomik görünüme dair endişeleri artırdı.

İngiltere ve Japonya’dan Para Politikası Sinyalleri

İngiltere’de yıllık enflasyon Kasım’da yüzde 3,2 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Japonya Merkez Bankası’nın ise artan enflasyonist baskılar nedeniyle 6 toplantı sonra faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Piyasa beklentisi 25 baz puanlık artış yönünde.

Enerji ve Emtia Cephesinde Görünüm

Uluslararası Enerji Ajansı’na göre küresel kömür talebi bu yıl 8,85 milyar ton ile rekor kırarken, 2030’a kadar düşüş eğilimine girmesi bekleniyor.

Çin’de çelik üretimi 7 yılın en düşük seviyelerine yönelirken, demir cevheri ithalatının 2025’te rekor kırması bekleniyor.

Piyasalarda Son Durum

Saat 17.15 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle işlem görürken, Dolar/TL 42,72 seviyesinde yatay seyretti. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,5 artışla 59,60 dolara yükseldi. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,5 primle 4.327 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bugün açıklanan veriler ve yapılan açıklamalar, küresel ölçekte para politikasında temkinli gevşeme sürecinin sürdüğünü, Türkiye’de ise hem iç talep hem de dış finansman dinamiklerinin yakından izlenmeye devam ettiğini ortaya koydu.