Türkiye ekonomisinde hem iç hem de dış gelişmelerin öne çıktığı yoğun bir gündem yaşanıyor. Dış finansman kaynaklarında rekor seviyelere ulaşılırken, asgari ücret görüşmeleri, kredi anlaşmaları, rezerv verileri ve küresel ekonomi raporları piyasaların odağında yer alıyor. Yurt içi ve yurt dışındaki makroekonomik gelişmeler, 2026 ve sonrasına yönelik beklentilere ışık tutuyor.

Dış Finansmanda Tarihi Zirve

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan ekonomi programı sayesinde Türkiye’nin 2025 yılında program ve proje kredileri kapsamında tarihi en yüksek düzeyde dış finansman sağladığını açıkladı. Şimşek, özellikle deprem bölgesinin yeniden inşası ve ihyası için küresel kaynakların seferber edildiğini belirterek, bu kapsamda sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu dış kaynağın 8,4 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplandı

2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya, işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ katılmazken; hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) yer aldı. Sürecin önümüzdeki toplantılarda netleşmesi bekleniyor.

Moody’s’ten Türkiye Ekonomisi Tahminleri

Moody’s’in 16 Aralık 2025 tarihli raporunda, Türkiye ekonomisinin 2025’te %3,2, 2026’da %3,4 ve 2027’de %3,5 büyümesi öngörüldü. Raporda, yıllık enflasyonun 2025’te %35,0, 2026’da %22,0 ve 2027’de %18,5 seviyelerine gerileyebileceği tahminine yer verildi.

Eximbank–ADB İş Birliği

Türk Eximbank ile Asya Kalkınma Bankası arasında 500 milyon avro tutarında ve 19 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzalandı. Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisiyle sağlanan bu kaynağın sürdürülebilir, kapsayıcı ve yenilikçi projelere önemli katkı sunacağını vurguladı.

Rezervler ve Finansal Göstergeler

TCMB toplam rezervleri 12 Aralık haftasında 190,8 milyar dolara yükseldi.

Net uluslararası rezervler ise 79,6 milyar dolar seviyesine çıktı.

Kur korumalı mevduat (KKM) bakiyesi 11,6 milyar TL’ye gerileyerek düşüşünü sürdürdü.

Yabancı yatırımcılar hisse ve DİBS tarafında net alım yaptı.

Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı 214,4 milyar dolar oldu.

Küresel Merkez Bankaları ve Ekonomi

ECB , politika faizini sabit tutarken enflasyonun orta vadede %2 hedefiyle uyumlu seyrettiğini açıkladı. Finans ve Ekonomi Dünyasında Bugün Neler Yaşandı? İçeriği Görüntüle

BoE , politika faizini 25 baz puan indirerek %3,75’e çekti.

ABD’de enflasyon, beklentilerin altında gerçekleşti; işsizlik başvuruları geriledi.

Moody’s, 2026 yılı için ABD’nin %1,8, Çin’in %4,5 ve Euro Bölgesi’nin %1,3 büyümesini bekliyor.

Piyasalarda Son Durum

Saat 17.25 itibarıyla: