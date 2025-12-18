Bloomberg HT yayınında konuşan Wietoska, TCMB’nin son gerçekleştirdiği 150 baz puanlık faiz indiriminin piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu belirtti. Mevcut para politikası duruşunun “kontrollü bir gevşeme sürecine” işaret ettiğini vurgulayan Wietoska, önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin devam edebileceğini söyledi.

“Faizler 12 Ay İçinde Kademeli Olarak Düşebilir”

Deutsche Bank’ın temel senaryosuna göre, TCMB’nin önümüzdeki 12 ay içinde ilave faiz indirimleri yapması bekleniyor. Bu çerçevede politika faizinin, 2026 yılının sonunda yüzde 30 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.

Söz konusu tahmin, toplamda 800 baz puanlık bir faiz indirimi anlamına geliyor. Wietoska, bu sürecin art arda sekiz kez 100 baz puanlık indirim şeklinde gerçekleşebileceğine dikkat çekti.

Asgari Ücret İçin %25 Artış Tahmini

Christian Wietoska, para politikasının yanı sıra ücret beklentilerine de değindi. Deutsche Bank’ın öngörülerine göre, 2026 yılı için asgari ücrette yaklaşık yüzde 25 oranında bir artış bekleniyor. Bu artışın, enflasyonla mücadele ve iç talep dengesi gözetilerek şekilleneceği ifade edildi.

Piyasalar İçin Kritik Mesaj

Deutsche Bank’ın paylaştığı bu senaryo, Türkiye piyasaları açısından hem faiz hem de gelir beklentileri bakımından kritik sinyaller içeriyor. Özellikle yatırımcılar ve iş dünyası için TCMB’nin izleyeceği faiz patikası yakından takip edilmeye devam edecek.