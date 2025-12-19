Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) açıkladığı Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistiklerine göre, 2025 yılının ilk 11 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,8 azaldı. Aynı dönemde kurulan kooperatif sayısında yüzde 32,3 düşüş yaşanırken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,7 arttı.

Kapanan şirket sayısında artış

Ocak–Kasım 2025 döneminde, 2024’ün aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 8,9, kapanan kooperatif sayısı yüzde 10,6 arttı. Buna karşılık kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 7,6 azalış kaydedildi.

Kasım ayında yıllık ve aylık bazda gerileme

Kasım 2025’te, bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,9, kurulan kooperatif sayısı yüzde 33 azaldı. Aynı dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,6 arttı.

Aylık bazda bakıldığında ise kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,6, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,4, kurulan kooperatif sayısı yüzde 1,4 azaldı.

Kapanışlarda da aylık düşüş dikkat çekti. Kasım ayında kapanan şirket sayısı yüzde 7,7, kapanan kooperatif sayısı yüzde 1, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,6 geriledi.

Tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti

Kasım 2025’te toplam 9 bin 636 şirket ve kooperatif kuruldu. Bunların yüzde 87,8’i limited, yüzde 10,7’si anonim, yüzde 1,5’i kooperatif oldu. Kuruluşların yüzde 35,9’u İstanbul, yüzde 11,1’i Ankara, yüzde 5,8’i İzmir merkezli gerçekleşti. Kasım ayında tüm illerde şirket kuruluşu görüldü.

Sermayede güçlü artış

Kasım ayında kurulan şirketlerin toplam sermayesi, bir önceki aya göre yüzde 38,3 arttı. 2025’in ilk 11 ayında toplam 102 bin 666 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan 89 bin 978 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 62,1’ini, 10 bin 997 anonim şirket ise yüzde 37,9’unu oluşturdu.

Sektörel dağılım

Kasım 2025’te kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 152’si ticaret, 1 bin 486’sı inşaat, 1 bin 159’u imalat sektöründe faaliyete başladı.

Gerçek kişi ticari işletmelerinde ise inşaat (669), toptan ve perakende ticaret (374) ve imalat (113) öne çıktı.

Aynı ayda kapanan şirket ve kooperatiflerin büyük bölümü toptan ve perakende ticaret (909), imalat (356) ve inşaat (232) sektörlerinde yoğunlaştı.

Kooperatifler ve yabancı ortaklı şirketler

Kasım ayında kurulan 140 kooperatifin 104’ü konut yapı kooperatifi oldu.

Aynı dönemde 773 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Bu şirketlerin 589’u Türkiye, 22’si İran, 12’si Azerbaycan ortaklı olarak kayıtlara geçti. Yabancı ortaklı şirketlerin 706’sı limited, 67’si anonim şirket statüsünde kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayesinin yüzde 82,2’si yabancı ortak payından oluştu. Yıl genelinde yabancı ortaklı şirketlerde uzmanlaşmamış toptan ticaret, bina inşaatı ve posta-kurye faaliyetleri öne çıkan alanlar arasında yer aldı.