Yeni işlem gününe endeksin yataya yakın bir başlangıç yapması bekleniyor. Teknik görünümde 11.300 seviyesinin yeniden aşılması, endeksin tekrar 11.500 direncine yönelmesi açısından önem taşıyor. Bu seviyenin üzerinde ise 11.605 puanla tarihi zirve hedef direnç olarak öne çıkıyor.

Öte yandan 11.160 seviyesi, orta vadeli alçalan kanalın üst bandına işaret etmesi nedeniyle kritik destek konumunda bulunuyor. Endeksin bu seviyenin üzerinde kalması, orta vadeli görünümün korunması açısından önemini sürdürüyor. Teknik göstergeler, kanal üzerindeki seyrin devam etmesi halinde orta vadede yukarı yönlü potansiyelin korunabileceğine işaret ediyor.

Bankacılık endeksinde ise 16.500 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda, 16.850 puanla önceki zirve seviyeleri yeniden gündeme gelebilir.

Tahvil-Bono Piyasasında Faizler Düşük Seyrini Koruyor

İç piyasada tahvil-bono faizleri, TCMB’nin faiz indirimi kararının ardından kısa vadede düşük seviyelerde hareket etmeye devam ediyor. Gösterge tahvil faizi yüzde 37,99, 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 30,56 seviyesinde bulunuyor.

ABD tahvil faizlerinde ise kısa süreli geri çekilmenin ardından sınırlı yukarı yönlü tepkiler izleniyor. Teknik olarak gösterge tahvil faizinde %39, 10 yıllık tahvil faizinde ise %31 seviyeleri destek olarak takip ediliyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi ise 213 baz puan ile son 7 yılın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor.

Döviz ve Paritelerde Veri Odaklı Bekleyiş

USD/TL kuru, TCMB’nin faiz indirimi sonrası kademeli yükseliş eğilimini sürdürürken 42,70 seviyesinin üzerine yönelim gösteriyor. Teknik görünümde 42,60 seviyesi destek, 42,80 ve 42,90 seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.

EUR/USD paritesi ise orta vadeli alçalan kanalın üzerine çıkmasının ardından 1,18 seviyesine kadar yükselmiş, bu bölgede güç kaybı yaşayarak 1,17-1,18 bandının alt kısmına geri çekilmişti. Paritede 1,1650 seviyesi, orta vadeli görünüm açısından kritik destek olarak izleniyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yukarı yönlü eğilimin korunabileceği değerlendiriliyor.

Altın Fiyatlarında Tarihi Zirve Yakın Takipte

Ons altın fiyatları 4.300 doların üzerinde güçlü seyrini sürdürürken, kısa vadede sıkışma eğilimi dikkat çekiyor. 4.300 dolar seviyesi destek olarak izlenirken, 4.350 dolar direncinin aşılması halinde tarihi zirve olan 4.382 dolar ve üzeri seviyeler gündeme gelebilir.

Gram altın tarafında ise ons altındaki yükseliş ve dolar kurundaki destekleyici seyirle birlikte 5.900 TL seviyesinin üzerinde görünüm korunuyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yeni rekor denemeleri gündeme gelebilirken, olası geri çekilmelerde 5.820 TL seviyesi destek olarak öne çıkıyor.

Piyasalarda Gündem Yoğun

Bugün küresel piyasalarda;

ECB faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları,

İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı,

ABD’de açıklanacak enflasyon ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları

yakından takip edilecek başlıca gelişmeler arasında yer alıyor.

Portföy Tercihlerinde Denge Arayışı

BIST 100 Endeksi’nde 11.160 seviyesi destek olarak izlenirken, risk dağılımını dengelemek isteyen yatırımcılar açısından tahvil-bono ve Eurobond ağırlıklı, sınırlı hisse senedi riski içeren değişken fonlar mevcut piyasa koşullarında alternatif olarak değerlendirilebiliyor.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup, genel piyasa değerlendirmesi amacıyla hazırlanmıştır.