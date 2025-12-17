Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayına ilişkin Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri raporunu yayımladı. Buna göre, özel sektörün yurt dışı kredi borcu Ekim sonu itibarıyla bir önceki aya göre 3,4 milyar dolar artışla 210,8 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Vadeye göre incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcu Ekim ayında 4,2 milyar dolar artarak 201,7 milyar dolar oldu. Kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 0,8 milyar dolar azalarak 9,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu görünüm, özel sektörün borçlanmada daha çok uzun vadeli finansmanı tercih ettiğine işaret etti.

Kurumsal dağılıma bakıldığında, Ekim ayında finansal kuruluşların toplam borcu 2,1 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların borcu ise 1,3 milyar dolar arttı. Aynı dönemde uzun vadeli borçlar tarafında finansal kuruluşlarda 2,7 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşlarda 1,4 milyar dolar artış kaydedildi. Kısa vadede ise hem finansal kuruluşların (0,6 milyar dolar) hem de finansal olmayan kuruluşların (0,2 milyar dolar) borçlarında azalış görüldü.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, toplam yurt dışı borçlanmada ABD doları en yüksek paya sahip olmaya devam etti. 201,7 milyar dolarlık uzun vadeli borcun yüzde 58,0’ı dolar, yüzde 31,7’si euro, yüzde 2,5’i Türk lirası ve yüzde 7,8’i diğer dövizlerden oluştu. 9,1 milyar dolarlık kısa vadeli borcun ise yüzde 50,9’u Türk lirası, yüzde 25,4’ü dolar, yüzde 20,5’i euro ve yüzde 3,2’si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Ekim sonu itibarıyla 1 yıl ve daha kısa vadeli toplam borç tutarı 63,9 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu tutarın 40,4 milyar doları bankalara, 17,9 milyar doları finansal olmayan kuruluşlara ve 5,6 milyar doları bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait oldu.

Veriler, özel sektörün yurt dışı finansmana erişiminin sürdüğünü ve borçlanma yapısında uzun vadeli kredilerin ağırlığının arttığını ortaya koydu.