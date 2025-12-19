Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda Kasım ayı TÜFE verileri, istihdam göstergeleri ve Fed başkanlığına ilişkin tartışmalar yakından izlendi. ABD’de manşet enflasyonun %2,7, çekirdek enflasyonun %2,6 seviyesinde gerçekleşmesi, 2026 yılına yönelik daha gevşek para politikası beklentilerini güçlendirdi. Enflasyon verilerinin ardından majör endekslerde sınırlı tepki alımları görülse de, Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresinin 2026 Mayıs’ta sona erecek olması ve yerine atanacak isme dair belirsizlikler temkinli duruşu canlı tuttu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığı için daha düşük faiz yanlısı bir isim tercih edileceğine yönelik açıklamaları, Fed’in bağımsızlığına ilişkin soru işaretlerini artırdı. Öte yandan Trump’ın küresel ölçekte barış sürecine yaklaşıldığı yönündeki söylemleri, jeopolitik risk algısında sınırlı bir yumuşamaya neden oldu. İstihdam tarafında Kasım ayında tarım dışı istihdam artışı beklentileri aşarken, işsizlik oranının %4,6’ya yükselmesi Fed’in faiz indirim takvimine dair ihtiyatlı beklentileri destekledi. Piyasalarda Ocak ayı faiz indirimi olasılığı hafta boyunca %24–27 bandında fiyatlandı.

Asya cephesinde Japonya Merkez Bankası’nın politika faizini %0,75’e yükseltmesi dikkat çekerken, ABD–Venezuela hattındaki gerginlik petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu. Tüm bu gelişmelerin etkisiyle üç majör ABD endeksi haftayı yataya yakın negatif görünümle tamamladı.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul’da 100 endeksinin 11.250 seviyesi üzerinde tutunması öne çıktı. Kasım ayında merkezi bütçenin 169 milyar TL, faiz dışı dengenin ise 287 milyar TL fazla vermesi, mali disipline ilişkin algıyı güçlendirdi. 12 aylık bütçe açığındaki daralma ve faiz ödemelerindeki düşüş, piyasa algısını desteklerken; bankacılık hisselerindeki güçlü duruş endekste satışların derinleşmesini engelledi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i 207 seviyesine gerileyerek Mayıs 2018’den bu yana en düşük düzeyine indi.

Hafta genelinde BIST 100 endeksi sınırlı yükselişle kapanırken, Katılım 100 Endeksi yatay-negatif bir performans sergiledi. Yeni haftada CDS’teki istikrarlı düşüş ve makro verilerdeki olumlu görünümün endekste yatay pozitif seyrin sürmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Önümüzdeki dönemde küresel piyasalarda enflasyon verilerinin etkisinin hissedilmesi, Fed’in 2026 yılına yönelik faiz indirim alanının genişlemesiyle risk iştahının kademeli toparlanması öngörülüyor. Yurt içinde ise şirket bazlı ayrışmaların ön plana çıkması beklenirken, genel bir alım dalgası için haber akışlarının belirleyici olacağı değerlendiriliyor.

Teknik Görünüm:

Teknik olarak 11.250 üzerindeki kapanışlar endeksin yönü açısından kritik görülüyor. Olası geri çekilmelerde 11.100 ve 11.000 seviyeleri destek olarak izlenirken, yukarı hareketlerde 11.470 ve ardından 11.605 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor. Endeksin tarihi zirve denemelerinde hacim desteğinin önemine dikkat çekiliyor.