Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda dün düzenlenen "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı" sonrası yolda kaldı. Oturumun ardından BM Genel Merkezi’nden ayrılarak Fransız Büyükelçiliği’ne doğru yola çıkan Macron, New York polisi tarafından durduruldu. Polis, Trump’ın konvoyunun geçişi için New York’ta yolların kapatılması nedeniyle Manhattan sokaklarında kısa süreliğine beklemek zorunda kalan Macron’a "Üzgünüm Sayın Başkan, şu anda her şey kapalı" dedi. Aracı durdurulan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise ABD Başkanı Trump’ı telefonla aradı. Trump’ı doğrudan arayarak esprili bir şekilde trafiğe onun yüzünden takıldığını söyleyen Macron, "Bil bakalım ne oldu? Şu anda sokakta bekliyorum çünkü her yer senin için kapalı" ifadelerini kullandı. Macron, daha sonra büyükelçiliğe yürüyerek gitti.

