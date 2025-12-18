İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, iş insanı Burak Ateş ile Kasım Garipoğlu hakkında “uyuşturucu madde temin etme”, “kullanımını kolaylaştırma” ve “kullanma” suçlamaları bulunuyor.

Soruşturma Derinleşiyor

Fenomen Sercan Yaşar’ın tutuklanmasıyla başlayan süreç, medya ve magazin dünyasında yankı uyandıran isimlere uzandı. Soruşturma kapsamında daha önce bazı tanınmış kişilerin tutuklanmasının ardından, savcılık yeni deliller doğrultusunda dosyayı genişletti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, Burak Ateş ve Kasım Garipoğlu’nun şüpheli sıfatıyla arandığı bildirildi.

Burak Ateş Kimdir?

Burak Ateş, kamuoyunda Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin’in sevgilisi olarak tanınıyor. 1988 doğumlu olan Ateş, iş dünyasında enerji ve teknoloji alanlarındaki faaliyetleriyle biliniyor.

Altın Ateş Group bünyesindeki çeşitli şirketlerin yönetiminde yer alan Ateş, Standart Doğalgaz Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Ayrıca 2017–2021 yılları arasında Smart Technology adlı teknoloji şirketinde CEO’luk yaptı.

Kasım Garipoğlu Kimdir?

Kasım Garipoğlu ise, Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu’nun kuzeni olması nedeniyle kamuoyunda bilinen bir isim. 1985 doğumlu Garipoğlu, Global Kapital Grup (GK-Group) CEO’su olarak iş dünyasında faaliyet gösteriyor. Eğlence sektöründe de yer alan Garipoğlu, Divine Circus’un kurucu ortakları arasında bulunuyor. Babasının ise Hayyam Garipoğlu olduğu biliniyor.

Yakalama Kararı Çıkarıldı

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, her iki isim hakkında da yakalama emri çıkarıldı ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soruşturmanın seyrine göre yeni gözaltı ve tutuklamaların da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Kamuoyunun Gözü Soruşturmada

Uyuşturucu soruşturmasının magazin ve iş dünyasından tanınmış isimleri kapsaması, dosyaya olan ilgiyi artırırken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.