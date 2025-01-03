Ayrıca, özet şu başlıklarda bilgi sunuyor:
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Küresel Ekonomi: Dünya genelinde sınırlı bir ekonomik büyüme gözleniyor. Hizmet sektörü güçlü bir performans sergilerken, imalat sanayi zayıf kalıyor. ABD ekonomisi diğer gelişmiş ülkelere kıyasla daha iyi bir büyüme eğilimi gösteriyor.
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Parasal ve Finansal Koşullar: TL mevduat faiz oranları artarken, bireysel kredi faizlerinde azalma gözleniyor. Kredi büyümelerinde bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredileri ön planda.
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Talep ve Üretim: Yılın üçüncü çeyreğinde ekonomik faaliyetler sınırlı bir ivme kaybı gösterdi. Tüketim ve yatırımlarda hareketlilik var, ancak iç talepte yavaşlama eğilimi enflasyonu destekliyor.
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Cari Denge: Ekim ayında cari fazla verildi, ancak ithalat artışı ve altın ithalatındaki yükselme cari açığın genişleyebileceğini işaret ediyor.
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Enflasyon: Gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle tüketici enflasyonu yükseldi, ancak gıda dışı enflasyonda yavaşlama gözlendi. Üretici fiyatlarındaki artış da sınırlı kaldı.