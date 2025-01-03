Ayrıca, özet şu başlıklarda bilgi sunuyor:

Küresel Ekonomi: Dünya genelinde sınırlı bir ekonomik büyüme gözleniyor. Hizmet sektörü güçlü bir performans sergilerken, imalat sanayi zayıf kalıyor. ABD ekonomisi diğer gelişmiş ülkelere kıyasla daha iyi bir büyüme eğilimi gösteriyor.

Parasal ve Finansal Koşullar: TL mevduat faiz oranları artarken, bireysel kredi faizlerinde azalma gözleniyor. Kredi büyümelerinde bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredileri ön planda. Sigara ve Alkollü İçkilere ÖTV Zammı Geliyor!

Talep ve Üretim: Yılın üçüncü çeyreğinde ekonomik faaliyetler sınırlı bir ivme kaybı gösterdi. Tüketim ve yatırımlarda hareketlilik var, ancak iç talepte yavaşlama eğilimi enflasyonu destekliyor.

Cari Denge: Ekim ayında cari fazla verildi, ancak ithalat artışı ve altın ithalatındaki yükselme cari açığın genişleyebileceğini işaret ediyor.